Вкусно и необычно: рецепт необычной подачи жульена, который первым исчезнет со стола
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Закуску можно использовать подавать на любое застолье
Жульен — популярная праздничная закуска, которая уместна на любой праздник. Блюдо пришло к нам из французской кухни. Раньше этим словом обозначали способ нарезки овощей тонкой соломкой. У нас так стали называть горячее блюдо с курицей и грибами — наверное, из-за способа нарезки ингредиентов.
Ароматный и вкусный, он не требует много времени на приготовление. А можно ли изменить и без того идеально блюдо? Да. Smak предлагает сделать жульен более торжественным и приготовить его в тарталетках.
Как приготовить жульен в тарталетках
Ингредиенты:
- тарталетки — 7 шт.;
- грибы — 500 г;
- лук — 1 шт.;
- сыр — 200 г.
Способ приготовления:
- Лук мелко порежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
- Грибы порежьте мелко, добавьте к луку, посолите и поперчите.
- Как только выпарится вода из грибов, добавьте сливки, все перемешайте и потушите около 3-х минут.
- Снимите с огня и дайте слегка остыть, тогда масса загустеет.
- Разложите в тарталетки, посыпьте сыром и запекайте до румяной корочки около 10 минут.
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