Вкусно и необычно: рецепт необычной подачи жульена, который первым исчезнет со стола

Закуску можно использовать подавать на любое застолье

Жульен — популярная праздничная закуска, которая уместна на любой праздник. Блюдо пришло к нам из французской кухни. Раньше этим словом обозначали способ нарезки овощей тонкой соломкой. У нас так стали называть горячее блюдо с курицей и грибами — наверное, из-за способа нарезки ингредиентов.

Ароматный и вкусный, он не требует много времени на приготовление. А можно ли изменить и без того идеально блюдо? Да. Smak предлагает сделать жульен более торжественным и приготовить его в тарталетках.

Как приготовить жульен в тарталетках

Ингредиенты:

тарталетки — 7 шт.;

грибы — 500 г;

лук — 1 шт.;

сыр — 200 г.

Способ приготовления:

Лук мелко порежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета. Грибы порежьте мелко, добавьте к луку, посолите и поперчите. Как только выпарится вода из грибов, добавьте сливки, все перемешайте и потушите около 3-х минут. Снимите с огня и дайте слегка остыть, тогда масса загустеет. Разложите в тарталетки, посыпьте сыром и запекайте до румяной корочки около 10 минут.

Еще одна необычная закуска — рыбное филе, завернутое в бекон. Такого точно не было на столе у ваших друзей!