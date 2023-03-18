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Вкусно и необычно: рецепт необычной подачи жульена, который первым исчезнет со стола

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Жульен - закуска, уместная к любому столу
Жульен - закуска, уместная к любому столу. Фото smak.ua

Закуску можно использовать подавать на любое застолье

Жульен — популярная праздничная закуска, которая уместна на любой праздник. Блюдо пришло к нам из французской кухни. Раньше этим словом обозначали способ нарезки овощей тонкой соломкой. У нас так стали называть горячее блюдо с курицей и грибами — наверное, из-за способа нарезки ингредиентов.

Ароматный и вкусный, он не требует много времени на приготовление. А можно ли изменить и без того идеально блюдо? Да. Smak предлагает сделать жульен более торжественным и приготовить его в тарталетках.

Как приготовить жульен в тарталетках

Ингредиенты:

  • тарталетки — 7 шт.;
  • грибы — 500 г;
  • лук — 1 шт.;
  • сыр — 200 г.

Способ приготовления:

  1. Лук мелко порежьте и обжарьте на сливочном масле до золотистого цвета.
  2. Грибы порежьте мелко, добавьте к луку, посолите и поперчите.
  3. Как только выпарится вода из грибов, добавьте сливки, все перемешайте и потушите около 3-х минут.
  4. Снимите с огня и дайте слегка остыть, тогда масса загустеет.
  5. Разложите в тарталетки, посыпьте сыром и запекайте до румяной корочки около 10 минут.

Еще одна необычная закуска — рыбное филе, завернутое в бекон. Такого точно не было на столе у ваших друзей!

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#Рецепт #Закуска #Жульен #Вкусные тарталетки