Необычные чипсы из секретного ингредиента: картошка даже не потребуется

Любимое лакомство с пользой для здоровья

О вреде чипсов кричат со всех сторон, однако мы все равно их покупаем. Проблему вредности этого продукта можно решить, если готовить самостоятельно.

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает полезный рецепт чипсов — яблочные. Они получаются вкусно, полезно и гораздо дешевле магазинного продукта.

Как приготовить яблочные чипсы

Ингредиенты:

1 яблоко;

мед и корица — по вкусу.

Как приготовить:

Яблоко нарежьте тонкими-претонкими ломтиками. При приготовлении чипсов это очень важно. Выложите яблоки на противень, застеленный пергаментом. Яблоки нужно выкладывать в один слой. Отправьте их в духовку, разогретую на 80 градусов. Сушить по времени нужно в зависимости от структуры, какую вы хотите получить. Если планируете хрустящие чипсы — нужно продержать их часа полтора, а если вы любите чипсы помягче — хватит и сорока минут. Достаньте яблоки, посыпьте корицей и добавьте мед.

А еще похрустеть можно настоящим украинским блюдом — вкусными цыбульниками. Их раньше часто готовили и всегда подавали к вкусному красному борщу или рассольнику