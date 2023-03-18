Необычные чипсы из секретного ингредиента: картошка даже не потребуется
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Любимое лакомство с пользой для здоровья
О вреде чипсов кричат со всех сторон, однако мы все равно их покупаем. Проблему вредности этого продукта можно решить, если готовить самостоятельно.
Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко предлагает полезный рецепт чипсов — яблочные. Они получаются вкусно, полезно и гораздо дешевле магазинного продукта.
Как приготовить яблочные чипсы
Ингредиенты:
1 яблоко;
мед и корица — по вкусу.
Как приготовить:
- Яблоко нарежьте тонкими-претонкими ломтиками. При приготовлении чипсов это очень важно.
- Выложите яблоки на противень, застеленный пергаментом. Яблоки нужно выкладывать в один слой.
- Отправьте их в духовку, разогретую на 80 градусов. Сушить по времени нужно в зависимости от структуры, какую вы хотите получить. Если планируете хрустящие чипсы — нужно продержать их часа полтора, а если вы любите чипсы помягче — хватит и сорока минут.
- Достаньте яблоки, посыпьте корицей и добавьте мед.
А еще похрустеть можно настоящим украинским блюдом — вкусными цыбульниками. Их раньше часто готовили и всегда подавали к вкусному красному борщу или рассольнику