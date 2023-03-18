Чтобы не чувствовались кости: лайфхак, который сделает рыбные блюда еще вкуснее

Придерживаясь его, вы получите еще больше удовольствия при поглощении продукта

Хорошо любителям рыбы — для них существует масса рецептов ее приготовления. Во многих рецептах часто ее советуют обжаривать.

При такой термообработке рыбу с мелкими костями не очень удобно кушать — приходится постоянно их вытаскивать. Рixelinform предлагает сделать процесс принятия пищи более удобным и предлагает лайфхак, что делать с мелкими костями в рыбе. Если следовать определенному рецепту, то кости хорошо прожарятся и просто не будут ощущаться в блюде.

Как правильно жарить рыбу, чтобы не чувствовались мелкие кости

Во-первых, рыбу не нужно разрезать на мелкие кусочки. Ее нужно только почистить, удалить внутренности, разрезать брюшко и сделать надрезы на боку.

В брюшко положите дополнительные ингредиенты — лук и лавровый лист. Затем рыбку обваляйте в муке. Положите ее на раскаленную сковороду и жарте на медленном огне.

Благодаря такому способу приготовления рыбы кости полностью прожарятся и вы не будете их чувствовать. Так что приятного аппетита.

Для любителей рыбки предлагаем попробовать постный рыбный суп по-испански. Его можно приготовить по оригинальному рецепту — с креветками.