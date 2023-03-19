Восхитительный бисквит за 5 минут: беспроигрышный вариант для завтрака

Десерт подойдет и в качестве вкусного десерта к чаю

Завтрак — важный прием пищи. Он поднимает настроение и придает сил на целый день, именно поэтому он должен быть вкусным и полезным. Существует множество вариантов вкусного и быстрого завтрака — это может быть вкусный и пышный омлет или оладьи из яблок и бананов. Если захотелось с утра необычного, можно приготовить сэндвич с маринованной свеклой.

Если же времени нет вообще, а хочется побаловать своих родных вкусненьким с самого утра, Foodman предлагает весьма оригинальный бисквит в чашке. Его приготовление занимает не более всего пару минут, а результат — удивительный.

Как приготовить бисквит за 5 минут

Что нужно:

мука — 4 ст.л.;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 5 ст.л.;

какао — 2 ст.л.;

растительное масло — 3 ст.л.;

сахар — 4 ст.л.;

разрыхлитель теста — 1 ч.л.

Способ приготовления:

Взбиваем яйцо с сахаром. Добавляем масло и молоко. Добавляем какао, разрыхлитель и муку, перемешиваем. Чашку объемом не меньше 500 мл смазываем маслом, присыпаем мукой. Вливаем тесто. Готовим в микроволновке на полной мощности три минуты.

Мы уже делились, что добавить в тесто, чтобы бисквит получился более вкусным. Все дело только в одном ингредиенте.