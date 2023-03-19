Восхитительный бисквит за 5 минут: беспроигрышный вариант для завтрака
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Десерт подойдет и в качестве вкусного десерта к чаю
Завтрак — важный прием пищи. Он поднимает настроение и придает сил на целый день, именно поэтому он должен быть вкусным и полезным. Существует множество вариантов вкусного и быстрого завтрака — это может быть вкусный и пышный омлет или оладьи из яблок и бананов. Если захотелось с утра необычного, можно приготовить сэндвич с маринованной свеклой.
Если же времени нет вообще, а хочется побаловать своих родных вкусненьким с самого утра, Foodman предлагает весьма оригинальный бисквит в чашке. Его приготовление занимает не более всего пару минут, а результат — удивительный.
Как приготовить бисквит за 5 минут
Что нужно:
- мука — 4 ст.л.;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 5 ст.л.;
- какао — 2 ст.л.;
- растительное масло — 3 ст.л.;
- сахар — 4 ст.л.;
- разрыхлитель теста — 1 ч.л.
Способ приготовления:
- Взбиваем яйцо с сахаром.
- Добавляем масло и молоко.
- Добавляем какао, разрыхлитель и муку, перемешиваем.
- Чашку объемом не меньше 500 мл смазываем маслом, присыпаем мукой. Вливаем тесто.
- Готовим в микроволновке на полной мощности три минуты.
Мы уже делились, что добавить в тесто, чтобы бисквит получился более вкусным. Все дело только в одном ингредиенте.