Как приготовить легкий куриный суп с вермишелью: простой рецепт от шеф-повара
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Выручит, когда нужно приготовить быстрый обед
Как приготовить обычный суп, чтобы он получился легким, вкусным и ароматным? Безусловно, можно попробовать добавить в блюдо букет гарни — эта прекрасная приправа, которая придает блюдам фантастический вкус.
А мы воспользуемся рецептом украинского шеф-повара Евгения Клопотенко и приготовим легкий куриный суп с вермишелью. Тем более, что с блюдом можно экспериментировать — по желанию туда добавляем картофель или батат, цветную или брюссельскую капусту и броколли, зеленый горошек или кукурузу.
Как приготовить куриный суп с вермишелью
Что нужно:
- 2 куриных бедра;
- 3 горошины черного перца;
- 1 лавровый лист;
- 200 г цукини или кабачков;
- 150 г томатов черри (можно взять обычные);
- 1 сладкий перец;
- 100 г макарон (тонкая вермишель);
- 3 веточки укропа;
- соль и перец по вкусу.
Что делать:
- Куриные бедра помойте, срежьте лишний жир и сложите в кастрюлю.
- Залейте 1,5 л. воды, добавьте черный перец и лавровый лист. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и готовьте 20 минут.
- Цукини или кабачок порежьте кубиком. Из сладкого перца уберите плодоножку и семена, порежьте кубиками. Томаты черри разрежьте на две или четыре части – как больше любите.
- Снимите бульон с огня. Достаньте бедра и пряности из него. Отрежьте мясо от кости и отправьте обратно в кастрюлю с бульоном. Можете порезать мясо на порционные куски.
- Поставьте бульон на средний огонь, добавьте 100 г тонкой вермишели. Через минуту добавьте в кастрюлю порезанные цукини, перец и томаты.
- Посолите и поперчите суп, а через 2 минуты снимите с огня и подавайте вместе с измельченной зеленью укропа.
Чтобы разнообразить "супное" меню, можно приготовить суп с фрикадельками. Он готовится быстро, поэтому точно полюбится вашей семье.