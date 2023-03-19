Как приготовить легкий куриный суп с вермишелью: простой рецепт от шеф-повара

Выручит, когда нужно приготовить быстрый обед

Как приготовить обычный суп, чтобы он получился легким, вкусным и ароматным? Безусловно, можно попробовать добавить в блюдо букет гарни — эта прекрасная приправа, которая придает блюдам фантастический вкус.

А мы воспользуемся рецептом украинского шеф-повара Евгения Клопотенко и приготовим легкий куриный суп с вермишелью. Тем более, что с блюдом можно экспериментировать — по желанию туда добавляем картофель или батат, цветную или брюссельскую капусту и броколли, зеленый горошек или кукурузу.

Как приготовить куриный суп с вермишелью

Что нужно:

2 куриных бедра;

3 горошины черного перца;

1 лавровый лист;

200 г цукини или кабачков;

150 г томатов черри (можно взять обычные);

1 сладкий перец;

100 г макарон (тонкая вермишель);

3 веточки укропа;

соль и перец по вкусу.

Что делать:

Куриные бедра помойте, срежьте лишний жир и сложите в кастрюлю. Залейте 1,5 л. воды, добавьте черный перец и лавровый лист. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и готовьте 20 минут. Цукини или кабачок порежьте кубиком. Из сладкого перца уберите плодоножку и семена, порежьте кубиками. Томаты черри разрежьте на две или четыре части – как больше любите. Снимите бульон с огня. Достаньте бедра и пряности из него. Отрежьте мясо от кости и отправьте обратно в кастрюлю с бульоном. Можете порезать мясо на порционные куски. Поставьте бульон на средний огонь, добавьте 100 г тонкой вермишели. Через минуту добавьте в кастрюлю порезанные цукини, перец и томаты. Посолите и поперчите суп, а через 2 минуты снимите с огня и подавайте вместе с измельченной зеленью укропа.

Чтобы разнообразить "супное" меню, можно приготовить суп с фрикадельками. Он готовится быстро, поэтому точно полюбится вашей семье.