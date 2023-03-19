"Сладкий" винегрет: рецепт классического салата с необычным ингредиентом, который изменит его вкус

Легко, вкусно и неожиданно!

Винегрет сочетает в себе большое количество вареных овощей, кислинку соленых огурцов или квашеной капусты и сытную заправку из растительного масла. Салат готовится быстро и просто, но насыщает на весь день.

Классическим винегретом уже никого не удивишь. Но ведь необязательно соблюдать рецепт, а можно пофантазировать ингредиентами или с заправкой. Smach предлагает изменить рецепт салата, добавив туда яблоки. Рекомендуется выбирать кислые сорта, однако сладкий оттенок также может прийтись гурманам по вкусу.

Как приготовить винегрет с яблоками

Ингредиенты:

квашеная капуста — 150 г;

свекла — 2 шт.;

масло подсолнечное — 2 ст. л.;

яблоко – 2 шт.;

соленый огурец — 2 шт.;

уксус — 1 ч. л.;

морковь — 2 шт.;

горошек консервированный – 1 банка.

Способ приготовления:

Овощи отварить, очистить и порезать на мелкие кубики. Слить с горошка воду, немного отжать капусту. Яблоки очистить, вырезать сердцевину и также порезать кубиками. Все продукты положить в миску и перемешать. Полить уксусом, смешанным с подсолнечным маслом и специями.

Следует помнить, что винегрет — скоропортящееся блюдо из-за наличия в составе кислых продуктов. Однако Телеграф уже делился секретами долгого хранения продуктов.