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"Сладкий" винегрет: рецепт классического салата с необычным ингредиентом, который изменит его вкус

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Классический салат с новым вкусом
Классический салат с новым вкусом. Фото zira.uz

Легко, вкусно и неожиданно!

Винегрет сочетает в себе большое количество вареных овощей, кислинку соленых огурцов или квашеной капусты и сытную заправку из растительного масла. Салат готовится быстро и просто, но насыщает на весь день.

Классическим винегретом уже никого не удивишь. Но ведь необязательно соблюдать рецепт, а можно пофантазировать ингредиентами или с заправкой. Smach предлагает изменить рецепт салата, добавив туда яблоки. Рекомендуется выбирать кислые сорта, однако сладкий оттенок также может прийтись гурманам по вкусу.

Как приготовить винегрет с яблоками

Ингредиенты:

  • квашеная капуста — 150 г;
  • свекла — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 2 ст. л.;
  • яблоко – 2 шт.;
  • соленый огурец — 2 шт.;
  • уксус — 1 ч. л.;
  • морковь — 2 шт.;
  • горошек консервированный – 1 банка.

Способ приготовления:

  1. Овощи отварить, очистить и порезать на мелкие кубики.
  2. Слить с горошка воду, немного отжать капусту.
  3. Яблоки очистить, вырезать сердцевину и также порезать кубиками.
  4. Все продукты положить в миску и перемешать.
  5. Полить уксусом, смешанным с подсолнечным маслом и специями.

Следует помнить, что винегрет — скоропортящееся блюдо из-за наличия в составе кислых продуктов. Однако Телеграф уже делился секретами долгого хранения продуктов.

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