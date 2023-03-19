"Сладкий" винегрет: рецепт классического салата с необычным ингредиентом, который изменит его вкус
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Легко, вкусно и неожиданно!
Винегрет сочетает в себе большое количество вареных овощей, кислинку соленых огурцов или квашеной капусты и сытную заправку из растительного масла. Салат готовится быстро и просто, но насыщает на весь день.
Классическим винегретом уже никого не удивишь. Но ведь необязательно соблюдать рецепт, а можно пофантазировать ингредиентами или с заправкой. Smach предлагает изменить рецепт салата, добавив туда яблоки. Рекомендуется выбирать кислые сорта, однако сладкий оттенок также может прийтись гурманам по вкусу.
Как приготовить винегрет с яблоками
Ингредиенты:
- квашеная капуста — 150 г;
- свекла — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 2 ст. л.;
- яблоко – 2 шт.;
- соленый огурец — 2 шт.;
- уксус — 1 ч. л.;
- морковь — 2 шт.;
- горошек консервированный – 1 банка.
Способ приготовления:
- Овощи отварить, очистить и порезать на мелкие кубики.
- Слить с горошка воду, немного отжать капусту.
- Яблоки очистить, вырезать сердцевину и также порезать кубиками.
- Все продукты положить в миску и перемешать.
- Полить уксусом, смешанным с подсолнечным маслом и специями.
Следует помнить, что винегрет — скоропортящееся блюдо из-за наличия в составе кислых продуктов. Однако Телеграф уже делился секретами долгого хранения продуктов.