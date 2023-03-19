Все съедят за секунду: рецепт фантастического мандаринового пирога на сковороде

Он не оставит тебя равнодушным

Если хочется побаловать себя чем-то вкусненьким, но не хочется возиться со сложными рецептами, мандариновый пирог — то, что нужно. Тем более, для него можно использовать и душистое мандариновое варенье.

Да и духовка не нужна. Vazhnoznat готовит выпечку на сковороде. Такой пирог получается сочным, ароматным и очень вкусным. Он всегда выручает, когда нет времени.

Как приготовить мандариновый пирог

Что для него нужно:

5–6 мандаринов среднего размера;

20 г сливочного масла;

30 г сахара;

молотый кардамон или корица по желанию;

Для теста вам понадобится:

1 большое или два маленьких яйца;

50 г молока;

50 г сахара;

25 г растительного масла;

120 г муки;

5 г разрыхлителя;

цедра лимона или ванилин.

Как приготовить:

Для теста в большой миске смешиваем сахар, муку и разрыхлитель. По желанию можно добавить цедру лимона или ванилин для запаха. Вбить яйца, влить растительное масло. Тонкой струйкой необходимо лить молоко, замешивая тесто. Его консистенция должна напоминать жидкую сметану. Оставим тесто на некоторое время. На сковороду насыпьте сахар и добавьте сливочное масло. Помешивая лопаткой, доведите смесь до карамельного цвета. Мандарины почистьте, удалите косточки. Разрежь фрукты пополам и выложите их на сковороду с карамелью срезом вниз. По желанию посыпьте специями — кардамоном или корицей. На мандарины вылейте подготовленное тесто. Накройте крышкой и жарьте, пока он не подрумянится. Пирог должен получиться карамельного цвета.

Если вы любите цитрусовые, на смену мандариновому пирогу может прийти лимонный. Готовится он так же быстро и легко.