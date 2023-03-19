Маленькая хитрость для вкусных котлет: что добавить в фарш, чтобы он был более сочным

С помощью этого секрета можно сделать котлеты менее калорийными

Сейчас столько рецептов приготовления блюд, что придумать новые очень сложно. Но ведь никто нам не мешает усовершенствовать старые!

Возможно ли сделать любимые котлеты еще вкуснее и сочнее? Опытные хозяюшки утверждают, что да. Секрет потрясающего фарша рассказал Рixelinform.

Как сделать фарш более сочным

Обычно для этого добавляют овощи или томатный сок. Однако опытные хозяйки нашли еще один способ смягчить фарш — это добавить в него минеральную воду. Такой фокус можно сделать как с куриным, так и с любым другим фаршем.

Да-да, с минералкой котлетки будут более ароматными, ведь специи лучше раскроют свой вкус. К тому же, такой способ позволяет не добавлять в котлеты хлеба, а это положительно отразится на фигуре.

Однако тут важны пропорции — если переборщить, котлетки могут расплыться. Поэтому рекомендуем на 600-700 г готового фарша взять всего лишь 100 мл газированной минеральной воды. Затем необходимо все перемешать и оставить на некоторое время, чтобы фарш настоялся. А дальше просто — готовим котлеты как обычно.

Важно не только правильно готовить еду, но и разогревать. Как сохранить свежесть еды при разогреве в микроволновке, мы уже рассказывали.