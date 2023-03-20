Оригинальный рецепт привычного блюда: как приготовить "капустные чебуреки"
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Необычное блюдо из обычных ингредиентов
Из фарша уже придумано столько различных блюд! Это и вкуснющие котлетки, и "ленивая" лазанья на сковороде, все сложно сразу вспомнить. Кажется, что придумать что-то новое очень нереально.
Если вам надоели голубцы и чебуреки, предлагаем обновить ваше меню и приготовить "капустные чебуреки". Вряд ли кто-то откажется от такого необычного блюда. Да и готовить его по рецепту Ukr.Media очень легко.
Как приготовить "капустные чебуреки"
Ингредиенты:
- большой кочан капусты (около 1,5 кг);
- 1 стакан риса (250 гр. в сухом виде);
- 400 гр. фарша;
- 1 лук;
- 1 морковь;
- 1 зеленый и красный болгарский перец;
- специи, соль по вкусу;
- растительное масло;
- немного твердого сыра для посыпки.
Для панировки:
- 2 ст. л. муки;
- 4 яйца;
- 1 ч. л. соли.
Способ приготовления:
- У капусты удалите кочерыжку и варите до мягкости около 10 минут.
- Отварите рис до полной готовности.
- На растительном масле обжарьте лук, морковь, перец.
- Добавьте овощи и рис в фарш.
- Посолите, добавьте любимые специи, по желанию - зелень.
- Разберите капусту на листья. На половинку листа положите тонким слоем начинку. Закройте второй половинкой листа, отрежьте по краям лишнюю капусту.
- Закройте второй половинкой листа. Форма блюда будет напоминать чебурек. Отрежьте лишнюю капусту по краю.
- Яйца смешайте с мукой и солью, в этой смеси обваляйте "чебурек".
- Обжарьте его с обеих сторон в течении 3-5 минут. За пару минут до готовности посыпьте сыром.
А вот фарш для "чебуреков" можно еще улучшить. Он станет сочнее с помощью всего одного нехитрого трюка.