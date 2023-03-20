Оригинальный рецепт привычного блюда: как приготовить "капустные чебуреки"

Необычное блюдо из обычных ингредиентов

Из фарша уже придумано столько различных блюд! Это и вкуснющие котлетки, и "ленивая" лазанья на сковороде, все сложно сразу вспомнить. Кажется, что придумать что-то новое очень нереально.

Если вам надоели голубцы и чебуреки, предлагаем обновить ваше меню и приготовить "капустные чебуреки". Вряд ли кто-то откажется от такого необычного блюда. Да и готовить его по рецепту Ukr.Media очень легко.

Как приготовить "капустные чебуреки"

Ингредиенты:

большой кочан капусты (около 1,5 кг);

1 стакан риса (250 гр. в сухом виде);

400 гр. фарша;

1 лук;

1 морковь;

1 зеленый и красный болгарский перец;

специи, соль по вкусу;

растительное масло;

немного твердого сыра для посыпки.

Для панировки:

2 ст. л. муки;

4 яйца;

1 ч. л. соли.

Способ приготовления:

У капусты удалите кочерыжку и варите до мягкости около 10 минут. Отварите рис до полной готовности. На растительном масле обжарьте лук, морковь, перец. Добавьте овощи и рис в фарш. Посолите, добавьте любимые специи, по желанию - зелень. Разберите капусту на листья. На половинку листа положите тонким слоем начинку. Закройте второй половинкой листа, отрежьте по краям лишнюю капусту. Закройте второй половинкой листа. Форма блюда будет напоминать чебурек. Отрежьте лишнюю капусту по краю. Яйца смешайте с мукой и солью, в этой смеси обваляйте "чебурек". Обжарьте его с обеих сторон в течении 3-5 минут. За пару минут до готовности посыпьте сыром.

А вот фарш для "чебуреков" можно еще улучшить. Он станет сочнее с помощью всего одного нехитрого трюка.