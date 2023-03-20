Вкусно, как в Макдональдсе: рецепт хрустящих наггетсов в духовке
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Нежные, но с корочкой — и даже жарить не надо
Нагетсы – очень популярная закуска. Готовится она из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.
Из-за такого способа приготовления многие избегать это блюдо. А что, если попробовать запечь наггетсы? Ukr.Media утверждает, что корочка будет такой же хрустящей, а мясо — таким же сочным.
Как приготовить наггетсы в духовке
Ингредиенты
- 500 гр. куриного филе;
- 150 гр. сметаны;
- 100 гр. несладких кукурузных хлопьев;
- 100 гр. полутвердого сыра;
- 1 ч.л. паприки;
- 1,5 ч. л. белого молотого перца;
- 1 ч. л. соли.
Способ приготовления:
- Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
- Смешать сметану, паприку, белый молотый перец и соль. Добавить к этому маринаду куриное филе, перемешать, оставить на 20 минут.
- В это время подготовить панировку. Для этого нужно несладкие кукурузные хлопья перемолоть блендером, натереть сыр и все перемешать.
- Каждый кусочек куриного филе обвалять в панировке. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекать 30 минут в духовке, разогретой до 200°C.
Если очень захотелось кушать, а мясо — в морозилке, не отчаивайтесь. Есть несколько способов его быстрой разморозки.