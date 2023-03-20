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Вкусно, как в Макдональдсе: рецепт хрустящих наггетсов в духовке

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Хрустящие и сочные наггетсы
Хрустящие и сочные наггетсы. Фото http://gurman.co.ua

Нежные, но с корочкой — и даже жарить не надо

Нагетсы – очень популярная закуска. Готовится она из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.

Из-за такого способа приготовления многие избегать это блюдо. А что, если попробовать запечь наггетсы? Ukr.Media утверждает, что корочка будет такой же хрустящей, а мясо — таким же сочным.

Как приготовить наггетсы в духовке

Ингредиенты

  • 500 гр. куриного филе;
  • 150 гр. сметаны;
  • 100 гр. несладких кукурузных хлопьев;
  • 100 гр. полутвердого сыра;
  • 1 ч.л. паприки;
  • 1,5 ч. л. белого молотого перца;
  • 1 ч. л. соли.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе нарезать небольшими кусочками.
  2. Смешать сметану, паприку, белый молотый перец и соль. Добавить к этому маринаду куриное филе, перемешать, оставить на 20 минут.
  3. В это время подготовить панировку. Для этого нужно несладкие кукурузные хлопья перемолоть блендером, натереть сыр и все перемешать.
  4. Каждый кусочек куриного филе обвалять в панировке. Выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой. Запекать 30 минут в духовке, разогретой до 200°C.

Если очень захотелось кушать, а мясо — в морозилке, не отчаивайтесь. Есть несколько способов его быстрой разморозки.

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#Рецепт #Закуска #Наггетсы