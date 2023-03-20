Восхитительно вкусно и невероятно просто: рецепт шоколадной колбаски без выпечки
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Любимый десерт всего за полчаса
Изумительная шоколадная колбаска — эта сладость в детстве была очень желанным лакомством! Как мы радовались такому угощению!
Оказывается, ее несложно сделать дома, особенно по рецепту Smak. А если привлечь к процессу детей, то будет еще и весело. Всего немного усилий, и после работы можно будет насладиться результатами совместного труда за чашкой чая.
Как приготовить шоколадную колбаску дома
Что нужно:
- масло сливочное — 1 упаковка;
- сахар — 1 стакан;
- какао — 2 ст.л.;
- молоко — 1/3 стакана;
- печенье — 400 г;
- грецкий орех — по вкусу.
Способ приготовления
- Печенье хорошо раскрошить руками или скалкой.
- Масло растопить в сотейнике.
- Сахар смешать с какао и вылить к маслу. Перемешать.
- Влить туда же молоко и вскипятить массу.
- Добавить также в сотейник печенье и измельченные орехи. Тщательно размешать.
- На столе расстелить пищевую пленку, в центр выложить шоколадную массу (ее хватает на две колбаски) так, чтобы на месте концов будущей колбасы оставалось сантиметров 5 чистой пленки.
- Скрутить шоколадную массу, концы пленки завязать и отправить лакомство на несколько часов в морозилку.
- По желанию готовое лакомство присыпать сахарной пудрой.
А помните еще один десерт из детства — невероятные орешки со сгущенкой? Оказывается, его можно приготовить и без специальной формы!