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Восхитительно вкусно и невероятно просто: рецепт шоколадной колбаски без выпечки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Вкуснейшая сладость - шоколадная колбаска
Вкуснейшая сладость - шоколадная колбаска. Фото smak.ua

Любимый десерт всего за полчаса

Изумительная шоколадная колбаска — эта сладость в детстве была очень желанным лакомством! Как мы радовались такому угощению!

Оказывается, ее несложно сделать дома, особенно по рецепту Smak. А если привлечь к процессу детей, то будет еще и весело. Всего немного усилий, и после работы можно будет насладиться результатами совместного труда за чашкой чая.

Как приготовить шоколадную колбаску дома

Что нужно:

  • масло сливочное — 1 упаковка;
  • сахар — 1 стакан;
  • какао — 2 ст.л.;
  • молоко — 1/3 стакана;
  • печенье — 400 г;
  • грецкий орех — по вкусу.

Способ приготовления

  1. Печенье хорошо раскрошить руками или скалкой.
  2. Масло растопить в сотейнике.
  3. Сахар смешать с какао и вылить к маслу. Перемешать.
  4. Влить туда же молоко и вскипятить массу.
  5. Добавить также в сотейник печенье и измельченные орехи. Тщательно размешать.
  6. На столе расстелить пищевую пленку, в центр выложить шоколадную массу (ее хватает на две колбаски) так, чтобы на месте концов будущей колбасы оставалось сантиметров 5 чистой пленки.
  7. Скрутить шоколадную массу, концы пленки завязать и отправить лакомство на несколько часов в морозилку.
  8. По желанию готовое лакомство присыпать сахарной пудрой.

А помните еще один десерт из детства — невероятные орешки со сгущенкой? Оказывается, его можно приготовить и без специальной формы!

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