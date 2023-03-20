Восхитительно вкусно и невероятно просто: рецепт шоколадной колбаски без выпечки

Любимый десерт всего за полчаса

Изумительная шоколадная колбаска — эта сладость в детстве была очень желанным лакомством! Как мы радовались такому угощению!

Оказывается, ее несложно сделать дома, особенно по рецепту Smak. А если привлечь к процессу детей, то будет еще и весело. Всего немного усилий, и после работы можно будет насладиться результатами совместного труда за чашкой чая.

Как приготовить шоколадную колбаску дома

Что нужно:

масло сливочное — 1 упаковка;

сахар — 1 стакан;

какао — 2 ст.л.;

молоко — 1/3 стакана;

печенье — 400 г;

грецкий орех — по вкусу.

Способ приготовления

Печенье хорошо раскрошить руками или скалкой. Масло растопить в сотейнике. Сахар смешать с какао и вылить к маслу. Перемешать. Влить туда же молоко и вскипятить массу. Добавить также в сотейник печенье и измельченные орехи. Тщательно размешать. На столе расстелить пищевую пленку, в центр выложить шоколадную массу (ее хватает на две колбаски) так, чтобы на месте концов будущей колбасы оставалось сантиметров 5 чистой пленки. Скрутить шоколадную массу, концы пленки завязать и отправить лакомство на несколько часов в морозилку. По желанию готовое лакомство присыпать сахарной пудрой.

А помните еще один десерт из детства — невероятные орешки со сгущенкой? Оказывается, его можно приготовить и без специальной формы!