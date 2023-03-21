Как почистить и натереть свеклу, чтобы остаться чистым: советы, которые помогут на кухне

Благодаря этим советам по вашим рукам никогда не скажешь, что вы имели дело со свеклой

Свеклу любят многие люди. Она насыщена витаминами и антиоксидантами, к тому же невероятно вкусная. И если сварить свеклу — дело простое, то чистить и тереть любит далеко не каждая хозяйка.

Яркий свекольный сок может испачкать все вокруг — руки, стол, посуду, а может и на стену брызнуть. Отмыть его — то еще удовольствие. Секретами, как почистить и натерить свеклу легко, делится Ukr.Media.

Как быстро почистить вареную свеклу

Слейте воду, в которой варился овощ и налейте в кастрюлю холодную воду. Можете добавить даже кубики льда.

Под водой начните аккуратно мять свеклу. Это поможет избавиться от кожуры и не повредит корнеплод.

Как аккуратно натереть свеклу

Перед процедурой натрите ладошки подсолнечным маслом — это позволит оставаться им чистыми и увлажнит кожу рук. Также можно воспользоваться соком лимона или салфеткой, пропитанной уксусом. Однако кислота сильно сушит кожу, поэтому после окончания работы воспользуйтесь увлажняющим кремом для рук.

Способы натереть свеклу и остаться с чистыми руками:

Очищенную свеклу наколите на вилку посередине таким образом, чтобы она не соскальзывала. Поворачивая овощ, натирайте ее с разных сторон. Перед тем, как натирать свеклу, наденьте на руки медицинские перчатки. Они помогут остаться вашим рукам чистыми. Если нет перчаток — замените их пакетом.

Винегрет — один из первых продуктов, который ассоциируется со свеклой. Чтобы он не надоел, салат легко разнообразить с помощью нехитрых ингредиентов.