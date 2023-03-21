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Как почистить и натереть свеклу, чтобы остаться чистым: советы, которые помогут на кухне

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Готовить свеклу любит не каждый
Готовить свеклу любит не каждый. Фото Pixabay

Благодаря этим советам по вашим рукам никогда не скажешь, что вы имели дело со свеклой

Свеклу любят многие люди. Она насыщена витаминами и антиоксидантами, к тому же невероятно вкусная. И если сварить свеклу — дело простое, то чистить и тереть любит далеко не каждая хозяйка.

Яркий свекольный сок может испачкать все вокруг — руки, стол, посуду, а может и на стену брызнуть. Отмыть его — то еще удовольствие. Секретами, как почистить и натерить свеклу легко, делится Ukr.Media.

Как быстро почистить вареную свеклу

Слейте воду, в которой варился овощ и налейте в кастрюлю холодную воду. Можете добавить даже кубики льда.

Под водой начните аккуратно мять свеклу. Это поможет избавиться от кожуры и не повредит корнеплод.

Как аккуратно натереть свеклу

Перед процедурой натрите ладошки подсолнечным маслом — это позволит оставаться им чистыми и увлажнит кожу рук. Также можно воспользоваться соком лимона или салфеткой, пропитанной уксусом. Однако кислота сильно сушит кожу, поэтому после окончания работы воспользуйтесь увлажняющим кремом для рук.

Способы натереть свеклу и остаться с чистыми руками:

  1. Очищенную свеклу наколите на вилку посередине таким образом, чтобы она не соскальзывала. Поворачивая овощ, натирайте ее с разных сторон.
  2. Перед тем, как натирать свеклу, наденьте на руки медицинские перчатки. Они помогут остаться вашим рукам чистыми. Если нет перчаток — замените их пакетом.

Винегрет — один из первых продуктов, который ассоциируется со свеклой. Чтобы он не надоел, салат легко разнообразить с помощью нехитрых ингредиентов.

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