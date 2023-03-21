Вкусно, как у бабушки: рецепт пышных оладьев без муки и молока

Вкусный завтрак за 10 минут

Кто же откажется от бабушкиной выпечки? Любимые сырники или пышные оладьи по семейному рецепту — что может быть вкуснее по утрам? С вареньем, медом или сгущенкой — кажется, что готов съесть и руку по локоть.

Оладьи в бабушкином исполнении — это всегда целый процесс: достается мука, а из холодильника молоко. Но если этих продуктов нет под рукой, оставаться без завтрака? А вот и нет, пышным и вкусным оладьям по "Бабусиним рецептам" быть! Да и использование кондитерского мешка существенно облегчает процесс.

Как приготовить оладьи без муки и молока

Для выпечки нам понадобится:

250 г манной крупы;

2 яйца;

2 ст. л. сахар;

250 мл кефира;

0,5 ч л. соды;

1 щепотка соли.

Способ приготовления:

Разбиваем в отдельную миску яйца, высыпаем соль, соду и сахарный песок. Сюда же добавляем кефир, взбиваем ингредиенты венчиком. В полученную смесь высыпаем манную крупу, снова смешиваем. Накрываем полученное тесто плёнкой, оставляем в тепле на полчаса. Наполняем тестом кондитерский мешок. На сковороде разогреваем примерно 100 мл подсолнечного масла. Выдавливаем из мешка порции оладий, обжариваем по бокам золотистого цвета.

Если вы соскучились по бабушкиной выпечке, можно еще приготовить пирожки. А с необычной начинкой такие пирожки можно подавать даже к борщу.