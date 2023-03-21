Вкусно, как у бабушки: рецепт пышных оладьев без муки и молока
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Вкусный завтрак за 10 минут
Кто же откажется от бабушкиной выпечки? Любимые сырники или пышные оладьи по семейному рецепту — что может быть вкуснее по утрам? С вареньем, медом или сгущенкой — кажется, что готов съесть и руку по локоть.
Оладьи в бабушкином исполнении — это всегда целый процесс: достается мука, а из холодильника молоко. Но если этих продуктов нет под рукой, оставаться без завтрака? А вот и нет, пышным и вкусным оладьям по "Бабусиним рецептам" быть! Да и использование кондитерского мешка существенно облегчает процесс.
Как приготовить оладьи без муки и молока
Для выпечки нам понадобится:
- 250 г манной крупы;
- 2 яйца;
- 2 ст. л. сахар;
- 250 мл кефира;
- 0,5 ч л. соды;
- 1 щепотка соли.
Способ приготовления:
- Разбиваем в отдельную миску яйца, высыпаем соль, соду и сахарный песок. Сюда же добавляем кефир, взбиваем ингредиенты венчиком.
- В полученную смесь высыпаем манную крупу, снова смешиваем.
- Накрываем полученное тесто плёнкой, оставляем в тепле на полчаса.
- Наполняем тестом кондитерский мешок.
- На сковороде разогреваем примерно 100 мл подсолнечного масла.
- Выдавливаем из мешка порции оладий, обжариваем по бокам золотистого цвета.
Если вы соскучились по бабушкиной выпечке, можно еще приготовить пирожки. А с необычной начинкой такие пирожки можно подавать даже к борщу.