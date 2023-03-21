Когда нет времени на завтрак: рецепт вкуснющей пиццы на багете за считанные минуты

Она придется вам по душе за быстроту и легкость приготовления

Пицца нравится всем, даже детям. Традиционно она готовится из теста, которое покрывают томатным соусом со специями, а потом уже кладут начинку. Но что делать, если возиться с тестом лень, а полакомиться вкусом блюда хочется?

Пицца на багете — один из самых простых способов приготовить ее дома. По рецепту Shuba.ua блюдо будет готово в кратчайшие сроки. А начинка может быть любой — все зависит только от вашей фантазии.

Как приготовить пиццу на багете

Ингредиенты на 4 порции:

1 французский багет;

2 томата;

200 г томатного пюре;

70 г твердого сыра;

70 г моцареллы;

10 г базилика;

2 г сушеного орегано;

соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Помойте и нарежьте помидоры небольшими кусочками, а багет разрежьте вдоль пополам. Затем снова разрежьте пополам, на этот раз по ширине. Смешайте томатное пюре, хлопья чили, базилик, сушеный орегано и оливковое масло. Приправьте солью и перцем. Переложите половинки багета на застеленный пергаментом противень и смажьте томатным соусом. На багет положите кусочки помидоров и базилик, посыпьте тертым сыром. Нарежьте моцареллу кусочками и положите сверху. Выпекайте около 15 минут при 180°C. После включите функцию гриля и запекайте еще 3 минуты, пока сыр не станет золотистым. Подавайте пиццу на хлебе горячей!

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