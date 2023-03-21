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Когда нет времени на завтрак: рецепт вкуснющей пиццы на багете за считанные минуты

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Быстрая пицца на багете
Быстрая пицца на багете. Фото shuba.life

Она придется вам по душе за быстроту и легкость приготовления

Пицца нравится всем, даже детям. Традиционно она готовится из теста, которое покрывают томатным соусом со специями, а потом уже кладут начинку. Но что делать, если возиться с тестом лень, а полакомиться вкусом блюда хочется?

Пицца на багете — один из самых простых способов приготовить ее дома. По рецепту Shuba.ua блюдо будет готово в кратчайшие сроки. А начинка может быть любой — все зависит только от вашей фантазии.

Как приготовить пиццу на багете

Ингредиенты на 4 порции:

  • 1 французский багет;
  • 2 томата;
  • 200 г томатного пюре;
  • 70 г твердого сыра;
  • 70 г моцареллы;
  • 10 г базилика;
  • 2 г сушеного орегано;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Помойте и нарежьте помидоры небольшими кусочками, а багет разрежьте вдоль пополам. Затем снова разрежьте пополам, на этот раз по ширине.
  2. Смешайте томатное пюре, хлопья чили, базилик, сушеный орегано и оливковое масло. Приправьте солью и перцем.
  3. Переложите половинки багета на застеленный пергаментом противень и смажьте томатным соусом.
  4. На багет положите кусочки помидоров и базилик, посыпьте тертым сыром. Нарежьте моцареллу кусочками и положите сверху.
  5. Выпекайте около 15 минут при 180°C. После включите функцию гриля и запекайте еще 3 минуты, пока сыр не станет золотистым. Подавайте пиццу на хлебе горячей!

"Телеграф" уже рассказывал, как получить пиццу ресторанного качества в домашних условиях. Для этого блюда важно учесть время ее приготовления в духовке.

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