Для вкусного и полезного перекуса в школе: рецепт домашних овсяных батончиков, которые полюбят дети
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Десерт заменит покупные сладости
Овсяные батончики – полезная альтернатива магазинным вкусностям, в составе которых только натуральные продукты. Диетологи не устают рекомендовать их в качестве полезного перекуса не только взрослым, но и детям.
Возможно ли приготовить овсяный батончик дома, чтобы точно быть уверенным в его составе? Не только можно, но и достаточно легко это сделать. Bhub рассказывает, что в домашние овсяные батончики такоже можно добавлять бананы, яблоки, орехи, сухофрукты, а в качестве подсластителя — использовать мед или арахисовую пасту.
Как приготовить овсяный батончик дома
Ингредиенты:
- овсяные хлопья – 150 г;
- грецкие орехи – 70 г;
- изюм – 40 г;
- бананы – 1 шт.;
- мед – 1,5 ст.л.
Способ приготовления:
- Грецкие орехи немного обжарьте. Измельчите их, но не в крошку.
- Смешайте полученную ореховую массу с хлопьями. Всыпьте туда же изюм.
- Очистите банан, нарежьте и добавьте его к приготовленной орехово-овсяной массе.
- Добавьте мед, аккуратно перемешайте все вилкой.
- Застелите противень или форму для выпекания пергаментной бумагой, смажьте маслом или сливочным маслом.
- Выложите овсяную массу на бумагу и сформируйте прямоугольник высотой 0,5 см.
- Поместите в духовку при температуре 150 ⁰С на 25 минут до появления золотистой корочки.
- Остудите, разрежьте ножом, смоченным в воде, на уровне длинных полосок шириной около 2 см.
А если хотите побаловать ребенка вкусным натуральным десертом, можно приготовить ему фруктово-ягодное мороженое. Ребенок с удовольствием вам поможет!