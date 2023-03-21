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Для вкусного и полезного перекуса в школе: рецепт домашних овсяных батончиков, которые полюбят дети

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Полезная закуска - овсяные батончики
Полезная закуска - овсяные батончики. Фото shuba.life

Десерт заменит покупные сладости

Овсяные батончики – полезная альтернатива магазинным вкусностям, в составе которых только натуральные продукты. Диетологи не устают рекомендовать их в качестве полезного перекуса не только взрослым, но и детям.

Возможно ли приготовить овсяный батончик дома, чтобы точно быть уверенным в его составе? Не только можно, но и достаточно легко это сделать. Bhub рассказывает, что в домашние овсяные батончики такоже можно добавлять бананы, яблоки, орехи, сухофрукты, а в качестве подсластителя — использовать мед или арахисовую пасту.

Как приготовить овсяный батончик дома

Ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 150 г;
  • грецкие орехи – 70 г;
  • изюм – 40 г;
  • бананы – 1 шт.;
  • мед – 1,5 ст.л.

Способ приготовления:

  1. Грецкие орехи немного обжарьте. Измельчите их, но не в крошку.
  2. Смешайте полученную ореховую массу с хлопьями. Всыпьте туда же изюм.
  3. Очистите банан, нарежьте и добавьте его к приготовленной орехово-овсяной массе.
  4. Добавьте мед, аккуратно перемешайте все вилкой.
  5. Застелите противень или форму для выпекания пергаментной бумагой, смажьте маслом или сливочным маслом.
  6. Выложите овсяную массу на бумагу и сформируйте прямоугольник высотой 0,5 см.
  7. Поместите в духовку при температуре 150 ⁰С на 25 минут до появления золотистой корочки.
  8. Остудите, разрежьте ножом, смоченным в воде, на уровне длинных полосок шириной около 2 см.

А если хотите побаловать ребенка вкусным натуральным десертом, можно приготовить ему фруктово-ягодное мороженое. Ребенок с удовольствием вам поможет!

Теги:
#Рецепт #Десерт #Зерновые батончики