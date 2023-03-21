Просыпаемся с удовольствием: рецепт идеального латте дома

Вкусный кофе можно приготовить не только в кофемашине

Латте – довольно простой кофейный напиток с молоком. Родиной принято считать Италию — там пьют его по утрам, дома. С пенкой и любимой выпечкой — можно ли представлять идеальное утро по-другому?

Классические пропорции латте – одна часть кофе и три части молока, рассказывает Shuba. Пенка напитка не должна быть сверхплотной и мелкозернистой. Его можно приготовить с помощью подручных средств — вилки, миксера, блендера или френч-пресса. Главное — не забыть подогреть молоко. Кстати, самое вкусное кофе получается из цельного молока, но растительное тоже весьма неплохо пенится.

Как приготовить латте дома

Ингредиенты:

60 мл эспрессо;

180 мл молока.

Как приготовить:

Сварите крепкий кофе, перелейте его в чашку для заплаты. Если вы используете стимер (паровой капучинатор): налейте молоко в питчер и вставьте стимер под углом чуть ниже поверхности. Готовьте 1-2 секунды, затем окуните стимер немного глубже, так же под углом. Взбивайте до тех пор, пока стенки питчера не начнут нагреваться или пока молоко не нагреется до температуры 60°С. Если вы используете вспениватель для молока: в небольшой кастрюле на среднем огне нагрейте молоко до 60°С. Оно не должно кипеть, но должно быть горячим на ощупь. Налейте подогретое молоко в питчер или наклоните кастрюлю в сторону, вставьте вспениватель примерно на 3/4 до дна и взбивайте, пока молоко не загустеет и не покроется пенкой. Если вы используете французский пресс, налейте в него молоко. Вставьте поршень и крышку, начните взбивать молоко до удвоения объема. Снимите крышку (и другие металлические детали) и готовьте в микроволновке в течение 30-45 секунд, внимательно наблюдая, чтобы молоко не перелилось. Влейте горячее взбитое молоко в эспрессо, по желанию добавьте сахар и сразу же подавайте.

Кстати, в научном мире все время идут споры о полезных свойствах кофе с молоком. Телеграф рассказывал, кому можно употреблять этот напиток.