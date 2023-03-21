Как приготовить зеленый борщ: вкусный рецепт для постящихся
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Пост — не повод отказаться от борща
Борщ – пожалуй, самое главное первое блюдо, которое готовят по случаю и без. Им можно даже разнообразить свое постное меню в Великий пост.
Рецептов борща множество. Его можно кушать и в горячем, и в холодном виде, со сметаной и майонезом. "Домашні кухарі" делятся, что зелень в блюдо можно добавлять любую, ведь в зеленом борще главное — щавель. Сегодня мы приготовим постный борщ — без мяса и масла.
Как приготовить постный зеленый борщ
Ингредиенты:
- 1,5-2 л воды;
- 1 пучок щавеля;
- 1 пучок зелени (петрушка, укроп, зеленый лук)
- 4 шт. картофеля;
- 2 луковицы;
- 4 яйца;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Поставьте воду на огонь, доведите ее до кипения, посолите.
- Ставьте варить яйца — они будут готовиться 9-10 минут. Обдайте их ледяной водой, потом очистите от скорлупы.
- Мелко нашинкуйте лук и картофель, поместите их в кипящую воду, с момента закипания поварите 15 минут.
- Мелко нарежьте яйца и зелень.
- Добавьте щавель, зелень, яйца и черный молотый перец. Поварите 5 минут и выключите. Борщ готов, можно подавать со сметаной.
К борщу можно приготовить картофельные зразы с грибами. Тем более, что времени на их приготовление уйдет немного.