Как приготовить зеленый борщ: вкусный рецепт для постящихся

Пост — не повод отказаться от борща

Борщ – пожалуй, самое главное первое блюдо, которое готовят по случаю и без. Им можно даже разнообразить свое постное меню в Великий пост.

Рецептов борща множество. Его можно кушать и в горячем, и в холодном виде, со сметаной и майонезом. "Домашні кухарі" делятся, что зелень в блюдо можно добавлять любую, ведь в зеленом борще главное — щавель. Сегодня мы приготовим постный борщ — без мяса и масла.

Как приготовить постный зеленый борщ

Ингредиенты:

1,5-2 л воды;

1 пучок щавеля;

1 пучок зелени (петрушка, укроп, зеленый лук)

4 шт. картофеля;

2 луковицы;

4 яйца;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Поставьте воду на огонь, доведите ее до кипения, посолите. Ставьте варить яйца — они будут готовиться 9-10 минут. Обдайте их ледяной водой, потом очистите от скорлупы. Мелко нашинкуйте лук и картофель, поместите их в кипящую воду, с момента закипания поварите 15 минут. Мелко нарежьте яйца и зелень. Добавьте щавель, зелень, яйца и черный молотый перец. Поварите 5 минут и выключите. Борщ готов, можно подавать со сметаной.

К борщу можно приготовить картофельные зразы с грибами. Тем более, что времени на их приготовление уйдет немного.