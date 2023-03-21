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Потеснит даже баклажанную: рецепт грибной икры из шампиньонов, которая тает во рту

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Необычная грибная икра Новость обновлена 21 марта 2023, 14:00
Необычная грибная икра. Фото lovecook.me

Легкий перекус невероятной закуской

Шампиньоны можно готовить разными способами. Они могут быть как вполне самостоятельным блюдом, так и весьма неплохой закуской.

Сегодня предлагаем вам попробовать грибную икру из шампиньонов. Ее можно приготовить вместо классической баклажанной. Вкусное и сытное, блюдо также понравится тем, кто не ест мясо. По рецепту Kushat.net ее приготовление займет совсем немного времени.

Ингредиенты:

  • шампиньоны — 500 гр.;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • лавровый лист — 1-2 шт.;
  • сушеные прованские травы — щепотка;
  • уксус — 1 ст. ложка;
  • растительное масло.

Как приготовить:

  1. Помойте и посушите шампиньоны, нарежьте пластинами.
  2. Очистите от кожуры морковку и лук. Морковку потрите на мелкой терке, лук нарежьте полукольцами или кубиками.
  3. Налейте в сковороду растительное масло и поставьте ее на плиту. Выложите на нее морковку с луком. Как только овощи станут мягкими, добавьте грибы и перемешайте.
  4. В сковороду с грибами добавьте лавровый лист, соль и специи.
  5. Жарьте шампиньоны для икры на медленном огне, помешивая, 10 минут. После снимите сковороду с плиты, заберите лавровый лист и дайте шампиньонам остыть.
  6. Шампиньоны переложите в глубокую миску. Лишнюю жидкость оставьте в сковороде.
  7. С помощью ручного блендера перебейте жареные шампиньоны в кашицу и добавьте в нее столовый уксус для лучшего хранения. .
  8. Переложите икру в баночку и храните под закрытой крышкой в холодильнике.

Кстати, дома можно приготовить даже "красную икру". Это будет дешевле, чем купить ее в магазине.

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#Рецепт #Закуска #Гриб