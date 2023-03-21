Потеснит даже баклажанную: рецепт грибной икры из шампиньонов, которая тает во рту
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Легкий перекус невероятной закуской
Шампиньоны можно готовить разными способами. Они могут быть как вполне самостоятельным блюдом, так и весьма неплохой закуской.
Сегодня предлагаем вам попробовать грибную икру из шампиньонов. Ее можно приготовить вместо классической баклажанной. Вкусное и сытное, блюдо также понравится тем, кто не ест мясо. По рецепту Kushat.net ее приготовление займет совсем немного времени.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 500 гр.;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- лавровый лист — 1-2 шт.;
- сушеные прованские травы — щепотка;
- уксус — 1 ст. ложка;
- растительное масло.
Как приготовить:
- Помойте и посушите шампиньоны, нарежьте пластинами.
- Очистите от кожуры морковку и лук. Морковку потрите на мелкой терке, лук нарежьте полукольцами или кубиками.
- Налейте в сковороду растительное масло и поставьте ее на плиту. Выложите на нее морковку с луком. Как только овощи станут мягкими, добавьте грибы и перемешайте.
- В сковороду с грибами добавьте лавровый лист, соль и специи.
- Жарьте шампиньоны для икры на медленном огне, помешивая, 10 минут. После снимите сковороду с плиты, заберите лавровый лист и дайте шампиньонам остыть.
- Шампиньоны переложите в глубокую миску. Лишнюю жидкость оставьте в сковороде.
- С помощью ручного блендера перебейте жареные шампиньоны в кашицу и добавьте в нее столовый уксус для лучшего хранения. .
- Переложите икру в баночку и храните под закрытой крышкой в холодильнике.
Кстати, дома можно приготовить даже "красную икру". Это будет дешевле, чем купить ее в магазине.