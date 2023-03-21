Потеснит даже баклажанную: рецепт грибной икры из шампиньонов, которая тает во рту

Легкий перекус невероятной закуской

Шампиньоны можно готовить разными способами. Они могут быть как вполне самостоятельным блюдом, так и весьма неплохой закуской.

Сегодня предлагаем вам попробовать грибную икру из шампиньонов. Ее можно приготовить вместо классической баклажанной. Вкусное и сытное, блюдо также понравится тем, кто не ест мясо. По рецепту Kushat.net ее приготовление займет совсем немного времени.

Ингредиенты:

шампиньоны — 500 гр.;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

соль — по вкусу;

лавровый лист — 1-2 шт.;

сушеные прованские травы — щепотка;

уксус — 1 ст. ложка;

растительное масло.

Как приготовить:

Помойте и посушите шампиньоны, нарежьте пластинами. Очистите от кожуры морковку и лук. Морковку потрите на мелкой терке, лук нарежьте полукольцами или кубиками. Налейте в сковороду растительное масло и поставьте ее на плиту. Выложите на нее морковку с луком. Как только овощи станут мягкими, добавьте грибы и перемешайте. В сковороду с грибами добавьте лавровый лист, соль и специи. Жарьте шампиньоны для икры на медленном огне, помешивая, 10 минут. После снимите сковороду с плиты, заберите лавровый лист и дайте шампиньонам остыть. Шампиньоны переложите в глубокую миску. Лишнюю жидкость оставьте в сковороде. С помощью ручного блендера перебейте жареные шампиньоны в кашицу и добавьте в нее столовый уксус для лучшего хранения. . Переложите икру в баночку и храните под закрытой крышкой в холодильнике.

Кстати, дома можно приготовить даже "красную икру". Это будет дешевле, чем купить ее в магазине.