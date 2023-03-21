Как приготовить сочную куриную грудку в хрустящей панировке: простой рецепт с секретным ингредиентом

Близкие "захрустят" ее сразу

Можно ли приготовить полезное и хрустящее мясо, которое понравится и детям, и полюбят взрослые? И вообще, причем тут твердый сыр?

Сегодня попробуем пожарить мясо в сырной панировке. По рецепту "Домашніх кухарів" мясо получается невероятно мягким, а корочка такая хрустящая и ароматная, что так и хочется есть его снова и снова. А если филе не разрезать на мелкие кусочки, а жарить или запекать его целиком, то вместо закуски мы получим отличное блюдо для сытного ужина или обеда. Так что готовим и наслаждаемся.

Как приготовить куриную грудку в сырной панировке

Ингредиенты:

куриное филе – 750 гр;

яйцо – 2 штуки;

сыр твердых сортов – 200 гр;

мука – 70 гр;

растительное масло для жарки;

перец черный молотый.

соль – по вкусу

Как приготовить:

Промываем филе под проточной водой и вытираем досуха. Нарезаем мясо на небольшие и не очень толстые кусочки. Далее мы разбиваем в миску яйца, добавляем к ним соль и молотый перец по вкусу, взбиваем до однородного состояния. Сыр тремя на мелкой терке. В отдельную миску насыпаем муку. Наливаем на сковороду масло. Пока оно нагревается, обваливаем кусочки филе в муке. Опускаем каждый кусочек во взбитые яйца, в миску с тертым сыром и выкладываем в сковороду. Жарим кусочки до образования румяной корочки с обеих сторон. Подавать можно с любым соусом по вашему вкусу.

Чтобы приготовить жареную грудку, нужно мясо разморозить. "Телеграф" ранее рассказывал о нескольких лайфхаках.