Как приготовить сочную куриную грудку в хрустящей панировке: простой рецепт с секретным ингредиентом
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Близкие "захрустят" ее сразу
Можно ли приготовить полезное и хрустящее мясо, которое понравится и детям, и полюбят взрослые? И вообще, причем тут твердый сыр?
Сегодня попробуем пожарить мясо в сырной панировке. По рецепту "Домашніх кухарів" мясо получается невероятно мягким, а корочка такая хрустящая и ароматная, что так и хочется есть его снова и снова. А если филе не разрезать на мелкие кусочки, а жарить или запекать его целиком, то вместо закуски мы получим отличное блюдо для сытного ужина или обеда. Так что готовим и наслаждаемся.
Как приготовить куриную грудку в сырной панировке
Ингредиенты:
- куриное филе – 750 гр;
- яйцо – 2 штуки;
- сыр твердых сортов – 200 гр;
- мука – 70 гр;
- растительное масло для жарки;
- перец черный молотый.
- соль – по вкусу
Как приготовить:
- Промываем филе под проточной водой и вытираем досуха. Нарезаем мясо на небольшие и не очень толстые кусочки.
- Далее мы разбиваем в миску яйца, добавляем к ним соль и молотый перец по вкусу, взбиваем до однородного состояния.
- Сыр тремя на мелкой терке.
- В отдельную миску насыпаем муку.
- Наливаем на сковороду масло. Пока оно нагревается, обваливаем кусочки филе в муке.
- Опускаем каждый кусочек во взбитые яйца, в миску с тертым сыром и выкладываем в сковороду.
- Жарим кусочки до образования румяной корочки с обеих сторон.
- Подавать можно с любым соусом по вашему вкусу.
Чтобы приготовить жареную грудку, нужно мясо разморозить. "Телеграф" ранее рассказывал о нескольких лайфхаках.