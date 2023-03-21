Необычный салат из капусты и грейпфрута за 10 минут: от такого рецепта можно язык проглотить
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Немного времени — и витаминный салат готов
Салат — простой способ удивить близких. Это может быть необычный рецепт салата с крабовыми палочками или классический винегрет с секретным ингредиентом — в любом случае семью или гостей за уши не оттянешь.
А сегодня мы с вами поделимся рецептом салата из красной капусты с грейпфрутом по рецепту шеф-повара Евгения Клопотенко. Если приготовить блюдо с кусочками пармезана и мятой, оно станет украшением любого праздничного стола.
Для салата лучше выбрать жесткую и красную капусту, а верхние ее листики должны быть упругими — так мы будем уверены в свежести овоща. Грейпфрут лучше выбирать самый вкусный и сладкий. Итак, пробуем и наслаждаемся.
Как приготовить салат из красной капусты и грейпфрута
Ингредиенты:
- 300 г красной капусты;
- 1 грейпфрут;
- 40 г слайсов пармезана;
- 2 веточки мяты;
- 1 ст. л оливкового или подсолнечного масла;
- 1 ст. л винного уксуса;
- ½ ч. л. сахара;
- соль и перец по вкусу.
Способ приготовления:
- С одного грейпфрута снимите кожуру, дольки очистите от перепонок.
- Мелко нарежьте 300 г красной капусты, переложите в глубокую миску и добавьте 1/2 ч. л. сахара, соль и перец по вкусу. Примните руками, чтобы она пустила сок.
- Влейте 1 ст. л оливкового или подсолнечного масла, 1 ст. л. винного уксуса, кусочки грейпфрута и хорошо перемешайте двумя ложками, чтобы не повредить целостность цитруса.
- Выложите салат в тарелку, в которой планируете его подавать, сверху добавьте 40 г слайсов пармезана и оборвите листики из 2 веточек мяты.
Кстати, цитрусовые еще помогают очистить кухонную технику от жира. За пару минут вы просто не узнаете свою микроволновку!