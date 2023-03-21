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Необычный салат из капусты и грейпфрута за 10 минут: от такого рецепта можно язык проглотить

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Салаты из капусты - вкусные и полезные
Салаты из капусты - вкусные и полезные

Немного времени — и витаминный салат готов

Салат — простой способ удивить близких. Это может быть необычный рецепт салата с крабовыми палочками или классический винегрет с секретным ингредиентом — в любом случае семью или гостей за уши не оттянешь.

А сегодня мы с вами поделимся рецептом салата из красной капусты с грейпфрутом по рецепту шеф-повара Евгения Клопотенко. Если приготовить блюдо с кусочками пармезана и мятой, оно станет украшением любого праздничного стола.

Для салата лучше выбрать жесткую и красную капусту, а верхние ее листики должны быть упругими — так мы будем уверены в свежести овоща. Грейпфрут лучше выбирать самый вкусный и сладкий. Итак, пробуем и наслаждаемся.

Как приготовить салат из красной капусты и грейпфрута

Ингредиенты:

  • 300 г красной капусты;
  • 1 грейпфрут;
  • 40 г слайсов пармезана;
  • 2 веточки мяты;
  • 1 ст. л оливкового или подсолнечного масла;
  • 1 ст. л винного уксуса;
  • ½ ч. л. сахара;
  • соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. С одного грейпфрута снимите кожуру, дольки очистите от перепонок.
  2. Мелко нарежьте 300 г красной капусты, переложите в глубокую миску и добавьте 1/2 ч. л. сахара, соль и перец по вкусу. Примните руками, чтобы она пустила сок.
  3. Влейте 1 ст. л оливкового или подсолнечного масла, 1 ст. л. винного уксуса, кусочки грейпфрута и хорошо перемешайте двумя ложками, чтобы не повредить целостность цитруса.
  4. Выложите салат в тарелку, в которой планируете его подавать, сверху добавьте 40 г слайсов пармезана и оборвите листики из 2 веточек мяты.

Кстати, цитрусовые еще помогают очистить кухонную технику от жира. За пару минут вы просто не узнаете свою микроволновку!

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