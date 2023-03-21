Необычный салат из капусты и грейпфрута за 10 минут: от такого рецепта можно язык проглотить

Немного времени — и витаминный салат готов

Салат — простой способ удивить близких. Это может быть необычный рецепт салата с крабовыми палочками или классический винегрет с секретным ингредиентом — в любом случае семью или гостей за уши не оттянешь.

А сегодня мы с вами поделимся рецептом салата из красной капусты с грейпфрутом по рецепту шеф-повара Евгения Клопотенко. Если приготовить блюдо с кусочками пармезана и мятой, оно станет украшением любого праздничного стола.

Для салата лучше выбрать жесткую и красную капусту, а верхние ее листики должны быть упругими — так мы будем уверены в свежести овоща. Грейпфрут лучше выбирать самый вкусный и сладкий. Итак, пробуем и наслаждаемся.

Как приготовить салат из красной капусты и грейпфрута

Ингредиенты:

300 г красной капусты;

1 грейпфрут;

40 г слайсов пармезана;

2 веточки мяты;

1 ст. л оливкового или подсолнечного масла;

1 ст. л винного уксуса;

½ ч. л. сахара;

соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

С одного грейпфрута снимите кожуру, дольки очистите от перепонок. Мелко нарежьте 300 г красной капусты, переложите в глубокую миску и добавьте 1/2 ч. л. сахара, соль и перец по вкусу. Примните руками, чтобы она пустила сок. Влейте 1 ст. л оливкового или подсолнечного масла, 1 ст. л. винного уксуса, кусочки грейпфрута и хорошо перемешайте двумя ложками, чтобы не повредить целостность цитруса. Выложите салат в тарелку, в которой планируете его подавать, сверху добавьте 40 г слайсов пармезана и оборвите листики из 2 веточек мяты.

Кстати, цитрусовые еще помогают очистить кухонную технику от жира. За пару минут вы просто не узнаете свою микроволновку!