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Не надо ходить в Макдональдс: рецепт пышных булочек для гамбургеров

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Булочки для бургеров могут быть и "автономным" блюдом
Булочки для бургеров могут быть и "автономным" блюдом. Фото shuba.life

Они прекрасно подойдут к первым блюдам

Можно приготовить мягкие и вкусные булочки, чтобы наслаждаться вкусом бургеров, не выходя из дома? Кажется, что это так сложно и так долго!

Булочки по рецепту Shuba.life не только просто готовятся. Они такие пышные и ароматные, что подойдут не только для бургеров. Вы с удовольствием возьмете их, когда будете наслаждаться любимым борщом.

Как приготовить булочки для бургера

Ингредиенты на 8 порций

Для булочек:

  • 220 мл теплой воды;
  • 28 г сливочного масла;
  • 1 яйцо;
  • 418 г пшеничной муки;
  • 50 г сахара;
  • 10 г соли;
  • 7 г сухих дрожжей.

Для масляной глазури:

  • 45 г топленого масла.

Для посыпки

  • 1 яичный белок;
  • 30 мл холодной воды;
  • кунжут — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Для теста нужно просеять муку, добавить сахар, соль, дрожжи. В другой миске нужно смешать все остальные ингредиенты для теста. Муку добавляйте частями. Тесто должно быть гладким и отлипать от поверхности.
  2. Накройте миску с тестом чистым полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на 1-2 часа, пока оно не удвоится в размерах.
  3. Взвесьте тесто и разрежьте его на 8 равных частей приблизительно по 100 г. Сформируйте каждую заготовку в шарик, затем немного прижмите его ладонью — должна получиться "шайба" где-то 8 см в диаметре.
  4. Выложите булочки на выстланный пергаментом противень. Накройте пищевой пленкой или заверните в чистый пакет, оставьте подниматься в теплом месте в час.
  5. Смажьте булочки примерно половиной растопленного сливочного масла. Чтобы сделать булочки с семенами, смажьте их смесью яичного белка и воды прямо поверх масла, посыпьте кунжутом или другими семенами по вашему выбору.
  6. Выпекайте булочки 15-18 минут до золотистого цвета. Достаньте их из духовки и смажьте оставшимися растопленным сливочным маслом.

Ранее "Телеграф" делился простыми способами раскатать тесто. С их помощью кухня останется чистой.

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#Рецепт #Булочки #Готовим дома