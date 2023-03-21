Не надо ходить в Макдональдс: рецепт пышных булочек для гамбургеров
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Они прекрасно подойдут к первым блюдам
Можно приготовить мягкие и вкусные булочки, чтобы наслаждаться вкусом бургеров, не выходя из дома? Кажется, что это так сложно и так долго!
Булочки по рецепту Shuba.life не только просто готовятся. Они такие пышные и ароматные, что подойдут не только для бургеров. Вы с удовольствием возьмете их, когда будете наслаждаться любимым борщом.
Как приготовить булочки для бургера
Ингредиенты на 8 порций
Для булочек:
- 220 мл теплой воды;
- 28 г сливочного масла;
- 1 яйцо;
- 418 г пшеничной муки;
- 50 г сахара;
- 10 г соли;
- 7 г сухих дрожжей.
Для масляной глазури:
- 45 г топленого масла.
Для посыпки
- 1 яичный белок;
- 30 мл холодной воды;
- кунжут — по вкусу.
Как приготовить:
- Для теста нужно просеять муку, добавить сахар, соль, дрожжи. В другой миске нужно смешать все остальные ингредиенты для теста. Муку добавляйте частями. Тесто должно быть гладким и отлипать от поверхности.
- Накройте миску с тестом чистым полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на 1-2 часа, пока оно не удвоится в размерах.
- Взвесьте тесто и разрежьте его на 8 равных частей приблизительно по 100 г. Сформируйте каждую заготовку в шарик, затем немного прижмите его ладонью — должна получиться "шайба" где-то 8 см в диаметре.
- Выложите булочки на выстланный пергаментом противень. Накройте пищевой пленкой или заверните в чистый пакет, оставьте подниматься в теплом месте в час.
- Смажьте булочки примерно половиной растопленного сливочного масла. Чтобы сделать булочки с семенами, смажьте их смесью яичного белка и воды прямо поверх масла, посыпьте кунжутом или другими семенами по вашему выбору.
- Выпекайте булочки 15-18 минут до золотистого цвета. Достаньте их из духовки и смажьте оставшимися растопленным сливочным маслом.
Ранее "Телеграф" делился простыми способами раскатать тесто. С их помощью кухня останется чистой.