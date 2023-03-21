Не надо ходить в Макдональдс: рецепт пышных булочек для гамбургеров

Они прекрасно подойдут к первым блюдам

Можно приготовить мягкие и вкусные булочки, чтобы наслаждаться вкусом бургеров, не выходя из дома? Кажется, что это так сложно и так долго!

Булочки по рецепту Shuba.life не только просто готовятся. Они такие пышные и ароматные, что подойдут не только для бургеров. Вы с удовольствием возьмете их, когда будете наслаждаться любимым борщом.

Как приготовить булочки для бургера

Ингредиенты на 8 порций

Для булочек:

220 мл теплой воды;

28 г сливочного масла;

1 яйцо;

418 г пшеничной муки;

50 г сахара;

10 г соли;

7 г сухих дрожжей.

Для масляной глазури:

45 г топленого масла.

Для посыпки

1 яичный белок;

30 мл холодной воды;

кунжут — по вкусу.

Как приготовить:

Для теста нужно просеять муку, добавить сахар, соль, дрожжи. В другой миске нужно смешать все остальные ингредиенты для теста. Муку добавляйте частями. Тесто должно быть гладким и отлипать от поверхности. Накройте миску с тестом чистым полотенцем и поставьте в теплое место без сквозняков на 1-2 часа, пока оно не удвоится в размерах. Взвесьте тесто и разрежьте его на 8 равных частей приблизительно по 100 г. Сформируйте каждую заготовку в шарик, затем немного прижмите его ладонью — должна получиться "шайба" где-то 8 см в диаметре. Выложите булочки на выстланный пергаментом противень. Накройте пищевой пленкой или заверните в чистый пакет, оставьте подниматься в теплом месте в час. Смажьте булочки примерно половиной растопленного сливочного масла. Чтобы сделать булочки с семенами, смажьте их смесью яичного белка и воды прямо поверх масла, посыпьте кунжутом или другими семенами по вашему выбору. Выпекайте булочки 15-18 минут до золотистого цвета. Достаньте их из духовки и смажьте оставшимися растопленным сливочным маслом.

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