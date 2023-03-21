Волшебный маринад, что "хакнет" курицу: мясо никогда не будет сухим
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Весь секрет в подготовке мяса
Обычно готовить курицу несложно, но бывают и маленькие неудачи. То вкуса не хватает, то мясо получилось сухим. Для таких случаев существует универсальный базовый маринад, который подойдет к любой части тушки. С ним можно приготовить как курятину на основное блюдо, например, хрустящие рулетики в панировке, так и красивый салат для праздничного стола.
ProstoWay рассказывает о базовом маринаде для куриного мяса. Это
простой рецепт смеси на основе соевого соуса и меда, который позволит не
переживать за насыщенность вкуса курочки.
Ингредиенты
- Соевый соус — 50 г
- Мед — 100 г
- Растительное масло — 50 г
- Чеснок, имбирь – по желанию
Просто смешайте все вместе. Можно использовать как подсолнечное, так и
оливковое масло. Можно добавить чеснок или имбирь, можно не добавлять.
Вышеуказанная пропорция придаст мясу ощутимый сладкий вкус,
если не хотите этого – просто уменьшите количество меда в рецепте.
В получившейся смеси обваляйте полностью размороженное мясо. Если
курочка полежит в таком маринаде хотя бы пол часа, то она будет готова к
дальнейшей эксплуатации. Просто держите дома мед и соевый соус – и сможете
навсегда забыть, что такое сухая курятина.