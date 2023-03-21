Волшебный маринад, что "хакнет" курицу: мясо никогда не будет сухим

Весь секрет в подготовке мяса

Обычно готовить курицу несложно, но бывают и маленькие неудачи. То вкуса не хватает, то мясо получилось сухим. Для таких случаев существует универсальный базовый маринад, который подойдет к любой части тушки. С ним можно приготовить как курятину на основное блюдо, например, хрустящие рулетики в панировке, так и красивый салат для праздничного стола.

ProstoWay рассказывает о базовом маринаде для куриного мяса. Это

простой рецепт смеси на основе соевого соуса и меда, который позволит не

переживать за насыщенность вкуса курочки.

Ингредиенты

Соевый соус — 50 г

Мед — 100 г

Растительное масло — 50 г

Чеснок, имбирь – по желанию

Просто смешайте все вместе. Можно использовать как подсолнечное, так и

оливковое масло. Можно добавить чеснок или имбирь, можно не добавлять.

Так получается универсальный маринад для курятины.

Вышеуказанная пропорция придаст мясу ощутимый сладкий вкус,

если не хотите этого – просто уменьшите количество меда в рецепте.

В получившейся смеси обваляйте полностью размороженное мясо. Если

курочка полежит в таком маринаде хотя бы пол часа, то она будет готова к

дальнейшей эксплуатации. Просто держите дома мед и соевый соус – и сможете

навсегда забыть, что такое сухая курятина.