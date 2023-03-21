Рецепт вкуснейшего "Наполеона" без выпечки: 20 минут - и готово
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При минимуме времени — изумительный вкус
Правда же, хочется при минимуме времени и затраченных усилий получать вкусные десерты? А свободное время лучше потратить на отдых.
Предлагаем испечь "ленивый Наполеон" по рецепту 7strav. Это сногсшибательный вкус при минимуме затраченного времени и усилий. Главное здесь — выбрать свежее хрустящее печенье.
Как приготовить "ленивый Наполеон"
Ингредиенты:
- слоеное печенье – 350-400 гр;
- молоко – 600 мл;
- яйцо – 2 шт.;
- сахар – 3 ст.л.;
- мука – 3 ст.л.;
- ванильный сахар – 10 гр;
- сливочное масло 82,5% — 100 гр.
Как приготовить:
- Для заварного крема тщательно смешать 2 яйца с сахаром и мукой.
- Молоко подогреть, но не кипятить. Частями добавить горячее молоко в яично-мучную смесь, постоянно перемешивая. Крем поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая.
- Крем снять с огня, туда добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать.
- Форму выстелить пищевой пленкой. Выкладывать 1 слой печенья, полить сверху горячим кремом. Менять слои до тех пор, пока хватит крема. Сверху можно посыпать крошкой из печенья.
- Торт оставить пропитываться при комнатной температуре до полного остывания, после чего поставить на 2 часа в холодильник.
На смену "Наполеону" можно приготовить пикантную халву. Восточная сладость никого не оставит равнодушной.