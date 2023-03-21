Рецепт вкуснейшего "Наполеона" без выпечки: 20 минут - и готово

При минимуме времени — изумительный вкус

Правда же, хочется при минимуме времени и затраченных усилий получать вкусные десерты? А свободное время лучше потратить на отдых.

Предлагаем испечь "ленивый Наполеон" по рецепту 7strav. Это сногсшибательный вкус при минимуме затраченного времени и усилий. Главное здесь — выбрать свежее хрустящее печенье.

Как приготовить "ленивый Наполеон"

Ингредиенты:

слоеное печенье – 350-400 гр;

молоко – 600 мл;

яйцо – 2 шт.;

сахар – 3 ст.л.;

мука – 3 ст.л.;

ванильный сахар – 10 гр;

сливочное масло 82,5% — 100 гр.

Как приготовить:

Для заварного крема тщательно смешать 2 яйца с сахаром и мукой. Молоко подогреть, но не кипятить. Частями добавить горячее молоко в яично-мучную смесь, постоянно перемешивая. Крем поставить на огонь и варить до загустения, постоянно помешивая. Крем снять с огня, туда добавить ванильный сахар и сливочное масло, перемешать. Форму выстелить пищевой пленкой. Выкладывать 1 слой печенья, полить сверху горячим кремом. Менять слои до тех пор, пока хватит крема. Сверху можно посыпать крошкой из печенья. Торт оставить пропитываться при комнатной температуре до полного остывания, после чего поставить на 2 часа в холодильник.

На смену "Наполеону" можно приготовить пикантную халву. Восточная сладость никого не оставит равнодушной.