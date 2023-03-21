Идеальный постный суп: вы не догадаетесь, что он без мяса

Блюдо получается легкое и питательное

Весной так хочется включить в свой рацион побольше овощей. Прекрасным вариантом будет легкий вегетарианский суп, богатый витаминами и вкусами. Если хочется свежей зелени в традиционной кухне, приготовьте еще и постный зеленый борщ.

Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом супа с грибами и чечевицей, что отлично подойдет для поста. Блюдо получается достаточно легким, но очень питательным.

Ингредиенты:

зеленая чечевица — 50 г

чеснок — 1 зубчик

сельдерей — 2 стебля

стручковая фасоль — 100 г

морковь — 300 г

лук — 200 г

шампиньоны — 50 г

петрушка, соль и перец — по вкусу

любимые специи

Пошаговый рецепт:

Обжарьте или запечь овощи для будущего бульона. Лук, а также половину моркови и сельдерея проварите в воде 40 минут. Добавьте зеленую чечевицу и измельченный чеснок чеснока. Убавьте огонь. Накройте кастрюлю крышкой и варите около 20 мин – пока чечевица не станет мягкой. Тем временем нарежьте шампиньоны, морковь и сельдерей. Мелко порубите петрушку. Добавьте в кастрюлю сельдерей, морковь, шампиньоны и стручковую фасоль. На маленьком огне варите еще 15 минут. В самом конце отведите соль и перец и добавьте петрушку.

Это базовый рецепт, с чечевицей и грибами можно замиксовать любые любимые овощи и специи. Зеленая чечевица является прекрасным источником клетчатки, железа, витаминов группы B и белка. А если грибов в этом рецепте вам было недостаточно, обратите внимание на восхитительный сырно-грибной суп.