Идеальный постный суп: вы не догадаетесь, что он без мяса
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Блюдо получается легкое и питательное
Весной так хочется включить в свой рацион побольше овощей. Прекрасным вариантом будет легкий вегетарианский суп, богатый витаминами и вкусами. Если хочется свежей зелени в традиционной кухне, приготовьте еще и постный зеленый борщ.
Шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом супа с грибами и чечевицей, что отлично подойдет для поста. Блюдо получается достаточно легким, но очень питательным.
Ингредиенты:
- зеленая чечевица — 50 г
- чеснок — 1 зубчик
- сельдерей — 2 стебля
- стручковая фасоль — 100 г
- морковь — 300 г
- лук — 200 г
- шампиньоны — 50 г
- петрушка, соль и перец — по вкусу
- любимые специи
Пошаговый рецепт:
- Обжарьте или запечь овощи для будущего бульона. Лук, а также половину моркови и сельдерея проварите в воде 40 минут. Добавьте зеленую чечевицу и измельченный чеснок чеснока.
- Убавьте огонь. Накройте кастрюлю крышкой и варите около 20 мин – пока чечевица не станет мягкой.
- Тем временем нарежьте шампиньоны, морковь и сельдерей. Мелко порубите петрушку.
- Добавьте в кастрюлю сельдерей, морковь, шампиньоны и стручковую фасоль. На маленьком огне варите еще 15 минут. В самом конце отведите соль и перец и добавьте петрушку.
Это базовый рецепт, с чечевицей и грибами можно замиксовать любые любимые овощи и специи. Зеленая чечевица является прекрасным источником клетчатки, железа, витаминов группы B и белка. А если грибов в этом рецепте вам было недостаточно, обратите внимание на восхитительный сырно-грибной суп.