Один ингредиент сделает невероятным обычный салат со свеклой

Салат, который не надоест, даже если готовить его каждый день

Рассказываем о вкусном и полезном салате, который готовится просто и быстро. Особенно если приготовить свеклу заранее. Многие кулинары не в восторге от свеклы, ведь это "грязный" овощ, делающий красным все вокруг, но есть простой способ почистить его и остаться чистым самому.

Об этом интересном салате со свеклой рассказали на портале Школа Жизни. Его можно подать как полноценный ужин или перекус. Особый вкус он приобретает от маринованных огурчиков.

Ингредиенты:

Свекла отварная – 1-2 шт. (+/-) 200 г

Огурцы маринованные – 100 г

Сыр твердый – по вкусу

Зелень – по вкусу

Для заправки:

Сметана или майонез – 1 ст. л.

Горчица – 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Сварите или запеките свеклу для салата. Когда овощ остынет, снимите с него кожуру и нарежьте кубиками. Кислые огурцы следует промокнуть салфеткой и тоже порезать на кубики. Как образец использовать уже нарезанную свеклу – кусочки должны быть одинаковыми. Любой сыр, который вам нравится, натрите на терке. Вмешайте его в массу свеклы и огурцов. Смешайте майонез (или сметану) с горчицей. Такая заправка будет и вкусной и несколько пикантной. Добавьте соль и кропотливо перемешайте.

Поставьте салат в холодильник на полчаса, чтобы он пропитался.

Интересный нюанс этого салата в том, что для заправки можно использовать как сметану, так и майонез. И в обоих случаях будет объедение. Можно поэкспериментировать с другими салатными заправками.