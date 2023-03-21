Один ингредиент сделает невероятным обычный салат со свеклой
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Салат, который не надоест, даже если готовить его каждый день
Рассказываем о вкусном и полезном салате, который готовится просто и быстро. Особенно если приготовить свеклу заранее. Многие кулинары не в восторге от свеклы, ведь это "грязный" овощ, делающий красным все вокруг, но есть простой способ почистить его и остаться чистым самому.
Об этом интересном салате со свеклой рассказали на портале Школа Жизни. Его можно подать как полноценный ужин или перекус. Особый вкус он приобретает от маринованных огурчиков.
Ингредиенты:
- Свекла отварная – 1-2 шт. (+/-) 200 г
- Огурцы маринованные – 100 г
- Сыр твердый – по вкусу
- Зелень – по вкусу
Для заправки:
- Сметана или майонез – 1 ст. л.
- Горчица – 1 ч. л.
Пошаговый рецепт:
- Сварите или запеките свеклу для салата. Когда овощ остынет, снимите с него кожуру и нарежьте кубиками.
- Кислые огурцы следует промокнуть салфеткой и тоже порезать на кубики. Как образец использовать уже нарезанную свеклу – кусочки должны быть одинаковыми.
- Любой сыр, который вам нравится, натрите на терке. Вмешайте его в массу свеклы и огурцов.
- Смешайте майонез (или сметану) с горчицей. Такая заправка будет и вкусной и несколько пикантной. Добавьте соль и кропотливо перемешайте.
Поставьте салат в холодильник на полчаса, чтобы он пропитался.
Интересный нюанс этого салата в том, что для заправки можно использовать как сметану, так и майонез. И в обоих случаях будет объедение. Можно поэкспериментировать с другими салатными заправками.