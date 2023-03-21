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Один ингредиент сделает невероятным обычный салат со свеклой

Автор
Мария Дума
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Этот салат не оставит никого равнодушным
Этот салат не оставит никого равнодушным. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Салат, который не надоест, даже если готовить его каждый день

Рассказываем о вкусном и полезном салате, который готовится просто и быстро. Особенно если приготовить свеклу заранее. Многие кулинары не в восторге от свеклы, ведь это "грязный" овощ, делающий красным все вокруг, но есть простой способ почистить его и остаться чистым самому.

Об этом интересном салате со свеклой рассказали на портале Школа Жизни. Его можно подать как полноценный ужин или перекус. Особый вкус он приобретает от маринованных огурчиков.

Ингредиенты:

  • Свекла отварная – 1-2 шт. (+/-) 200 г
  • Огурцы маринованные – 100 г
  • Сыр твердый – по вкусу
  • Зелень – по вкусу

Для заправки:

  • Сметана или майонез – 1 ст. л.
  • Горчица – 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

  1. Сварите или запеките свеклу для салата. Когда овощ остынет, снимите с него кожуру и нарежьте кубиками.
  2. Кислые огурцы следует промокнуть салфеткой и тоже порезать на кубики. Как образец использовать уже нарезанную свеклу – кусочки должны быть одинаковыми.
  3. Любой сыр, который вам нравится, натрите на терке. Вмешайте его в массу свеклы и огурцов.
  4. Смешайте майонез (или сметану) с горчицей. Такая заправка будет и вкусной и несколько пикантной. Добавьте соль и кропотливо перемешайте.

Поставьте салат в холодильник на полчаса, чтобы он пропитался.

Интересный нюанс этого салата в том, что для заправки можно использовать как сметану, так и майонез. И в обоих случаях будет объедение. Можно поэкспериментировать с другими салатными заправками.

Теги:
#Свекла #Салат #Постный салат