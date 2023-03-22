Рецепт идеального пробуждения: как правильно сварить кофе в турке

Что нужно учитывать для крепкого и ароматного результата

Кофе в турке – один из самых старых и популярных способов заваривания любимого напитка. Но не всегда все, кто пользуется туркой, заваривают кофе в нем правильно.

Что влияет на вкус кофе в джезве? Shuba.life рассказывает, что в этом тонком деле важны пропорции. Джезвы объемом 100-150 мл предназначены для приготовления одной чашки кофе, для двух чашек нужен объем в 350 мл, 500 мл — это уже на 3-4 порции.

Не менее важен и материал турки. Например, медные джезвы отлично проводят тепло, но внутри посуды должно быть защитное покрытие. Алюминиевые турки долговечны, а в глиняных следует готовить один и тот же кофе — материал очень поглощает ароматы и затем делиться ими. Джезва из нержавеющей стали никогда не изменит вкус напитка.

Однако кроме материала турки важны еще и правила приготовления кофе.

Как правильно сварить кофе в турке

Ингредиенты:

10 г меленого кофе;

100 мл холодной воды;

сахар по вкусу

Способ приготовления:

Турку обдайте кипятком, затем слегка прогрейте дно. Насыпьте в нее кофе очень мелкого помола. Добавьте сахар на кончике ножа — он важен для процесса заваривания кофе. Налейте в турку холодную воду и поставьте джезву на медленный огонь, чтобы кофе прогрелся вместе с водой. Затем один раз быстро перемешайте кофе, чтобы на поверхности появилась светлая легкая пенка. Дальше эта пенка будет темнеть. Как только пенка начнет быстро подниматься, снимите с огня турку. Важно не допустить, чтобы кофе закипел. Дайте кофе постоять 2-3 минуты под пенкой и перелейте в чашку. Добавьте сахар по вкусу.

А вот деткам можно приготовить какао. Тем более, всего пару ингредиентов, и он превратится во вкуснейший десерт.