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Чтобы долго не готовить: рецепт быстрых конвертиков а-для шаурма на завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ковертики с фаршем - прекрасный завтрак
Ковертики с фаршем - прекрасный завтрак. Фото shuba.life

Такие конвертики можно даже заморозить

Блюда в лаваше — давно не новинка. Мы уже готовили и изумительную пиццу, и "ленивую" лазанью.

Сегодня мы попробуем приготовить быстрый завтрак в лаваше. Shuba.life рассказывает, что рецепт очень пригодится, когда нужно сытно накормить домашних, но стоять у плиты сил уже нет. К тому же, такое блюдо можно взять с собой в качестве перекуса — если вкус холодного лаваша не изменится.

Как приготовить конвертики а-ля шаурма

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 3 шт.;
  • куриное филе — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • масло подсолнечное — 15 г;
  • соль, перец молотый — по вкусу.

Как приготовить:

  1. Сначала займемся фаршем. Для этого нужно вымыть и разрезать мясо на кусочки. Лук очистите и разрежьте на 4-6 частей. Мясо и лук пропустите через мясорубку в миску. Добавьте соль, перец и яйцо, хорошо перемешайте.
  2. Листы лаваша разрежьте полосками шириной 10 см. Второе яйцо взбейте в глубокой тарелке. Один край лаваша смажьте взбитым яйцом, чтобы склеить края лаваша, положите 1-2 столовые ложки фарша и заверните лаваш треугольником. Так заверните все лаваши.
  3. Противень смажьте маслом, положите конвертики из лаваша, смажьте их взбитым яйцом.
  4. Духовку разогрейте до 180 градусов и поместите в нее противень. Запекайте 20 минут до румяной корочки.Готовые лаваши подавайте на стол.
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