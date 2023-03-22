Чтобы долго не готовить: рецепт быстрых конвертиков а-для шаурма на завтрак
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Такие конвертики можно даже заморозить
Блюда в лаваше — давно не новинка. Мы уже готовили и изумительную пиццу, и "ленивую" лазанью.
Сегодня мы попробуем приготовить быстрый завтрак в лаваше. Shuba.life рассказывает, что рецепт очень пригодится, когда нужно сытно накормить домашних, но стоять у плиты сил уже нет. К тому же, такое блюдо можно взять с собой в качестве перекуса — если вкус холодного лаваша не изменится.
Как приготовить конвертики а-ля шаурма
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 3 шт.;
- куриное филе — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- яйца куриные — 2 шт.;
- масло подсолнечное — 15 г;
- соль, перец молотый — по вкусу.
Как приготовить:
- Сначала займемся фаршем. Для этого нужно вымыть и разрезать мясо на кусочки. Лук очистите и разрежьте на 4-6 частей. Мясо и лук пропустите через мясорубку в миску. Добавьте соль, перец и яйцо, хорошо перемешайте.
- Листы лаваша разрежьте полосками шириной 10 см. Второе яйцо взбейте в глубокой тарелке. Один край лаваша смажьте взбитым яйцом, чтобы склеить края лаваша, положите 1-2 столовые ложки фарша и заверните лаваш треугольником. Так заверните все лаваши.
- Противень смажьте маслом, положите конвертики из лаваша, смажьте их взбитым яйцом.
- Духовку разогрейте до 180 градусов и поместите в нее противень. Запекайте 20 минут до румяной корочки.Готовые лаваши подавайте на стол.