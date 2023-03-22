Чтобы долго не готовить: рецепт быстрых конвертиков а-для шаурма на завтрак

Такие конвертики можно даже заморозить

Блюда в лаваше — давно не новинка. Мы уже готовили и изумительную пиццу, и "ленивую" лазанью.

Сегодня мы попробуем приготовить быстрый завтрак в лаваше. Shuba.life рассказывает, что рецепт очень пригодится, когда нужно сытно накормить домашних, но стоять у плиты сил уже нет. К тому же, такое блюдо можно взять с собой в качестве перекуса — если вкус холодного лаваша не изменится.

Как приготовить конвертики а-ля шаурма

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 3 шт.;

куриное филе — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

яйца куриные — 2 шт.;

масло подсолнечное — 15 г;

соль, перец молотый — по вкусу.

Как приготовить: