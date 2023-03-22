На тарелке не останется ни грамма: рецепт сытного блинного салата с копченой курицей
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Вы можете изменить вкус блюда, добавив ингредиенты по своему желанию
Разнообразных салатов невероятное множество. Они могут различаться по ингредиентам или приправам, но прочно вошли в наше меню.
Сегодня попробуем еще один необычный салат — из яичных блинов по рецепту Smach. Вкус салата можно изменить, добавив к нему шампиньоны, корейскую морковь, кукурузу или маринованные огурчики — все зависит от ваших предпочтений.
Как приготовить салат из яичных блинчиков и копченой курицы
Ингредиенты:
- копченая курица – 300 г;
- яйца – 5 шт.;
- крахмал – 2 ст. л.;
- масло подсолнечное — 50 мл;
- майонез – 400 г;
- чеснок – 2-5 зубчиков;
- зелень, соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Взбиваем вилкой крахмал с яйцами в однородную массу, добавив щепотку соли.
- Смазываем подсолнечным маслом сковороду и выпекаем блины с обеих сторон до румяного цвета.
- Для правильной нарезки сворачиваем блины в плотный рулон или складываем стопкой, нарезаем длинной тонкой соломкой.
- Соломкой нарезаем и копченую курицу.
- Выдавливаем через пресс чеснок, мелко шинкуем зелень.
- Все ингредиенты перемешиваем в салатнице, заправляем майонезом, добавляем соль и перец. Сверху можно посыпать зеленью.
Кстати, майонез можно заменить приготовленным самостоятельно соусом. Тем более, Телеграф поделился рецептам нескольких полезных заправок.