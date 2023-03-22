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На тарелке не останется ни грамма: рецепт сытного блинного салата с копченой курицей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Необычный блинный салат
Необычный блинный салат. Фото http://smach.com.ua/

Вы можете изменить вкус блюда, добавив ингредиенты по своему желанию

Разнообразных салатов невероятное множество. Они могут различаться по ингредиентам или приправам, но прочно вошли в наше меню.

Сегодня попробуем еще один необычный салат — из яичных блинов по рецепту Smach. Вкус салата можно изменить, добавив к нему шампиньоны, корейскую морковь, кукурузу или маринованные огурчики — все зависит от ваших предпочтений.

Как приготовить салат из яичных блинчиков и копченой курицы

Ингредиенты:

  • копченая курица – 300 г;
  • яйца – 5 шт.;
  • крахмал – 2 ст. л.;
  • масло подсолнечное — 50 мл;
  • майонез – 400 г;
  • чеснок – 2-5 зубчиков;
  • зелень, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Взбиваем вилкой крахмал с яйцами в однородную массу, добавив щепотку соли.
  2. Смазываем подсолнечным маслом сковороду и выпекаем блины с обеих сторон до румяного цвета.
  3. Для правильной нарезки сворачиваем блины в плотный рулон или складываем стопкой, нарезаем длинной тонкой соломкой.
  4. Соломкой нарезаем и копченую курицу.
  5. Выдавливаем через пресс чеснок, мелко шинкуем зелень.
  6. Все ингредиенты перемешиваем в салатнице, заправляем майонезом, добавляем соль и перец. Сверху можно посыпать зеленью.

Кстати, майонез можно заменить приготовленным самостоятельно соусом. Тем более, Телеграф поделился рецептам нескольких полезных заправок.

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#Рецепт #Салат #Блин