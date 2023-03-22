На тарелке не останется ни грамма: рецепт сытного блинного салата с копченой курицей

Вы можете изменить вкус блюда, добавив ингредиенты по своему желанию

Разнообразных салатов невероятное множество. Они могут различаться по ингредиентам или приправам, но прочно вошли в наше меню.

Сегодня попробуем еще один необычный салат — из яичных блинов по рецепту Smach. Вкус салата можно изменить, добавив к нему шампиньоны, корейскую морковь, кукурузу или маринованные огурчики — все зависит от ваших предпочтений.

Как приготовить салат из яичных блинчиков и копченой курицы

Ингредиенты:

копченая курица – 300 г;

яйца – 5 шт.;

крахмал – 2 ст. л.;

масло подсолнечное — 50 мл;

майонез – 400 г;

чеснок – 2-5 зубчиков;

зелень, соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Взбиваем вилкой крахмал с яйцами в однородную массу, добавив щепотку соли. Смазываем подсолнечным маслом сковороду и выпекаем блины с обеих сторон до румяного цвета. Для правильной нарезки сворачиваем блины в плотный рулон или складываем стопкой, нарезаем длинной тонкой соломкой. Соломкой нарезаем и копченую курицу. Выдавливаем через пресс чеснок, мелко шинкуем зелень. Все ингредиенты перемешиваем в салатнице, заправляем майонезом, добавляем соль и перец. Сверху можно посыпать зеленью.

Кстати, майонез можно заменить приготовленным самостоятельно соусом. Тем более, Телеграф поделился рецептам нескольких полезных заправок.