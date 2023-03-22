Не отличишь от магазинной: как приготовить Фанту дома всего за 10 минут
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Готовиться просто, а получится напиток полезнее
Всем нам хорошо знаком апельсиновый напиток Фанта. К сожалению, под яркой и красивой этикеткой в магазинном напитке содержится такое количество вредных химических веществ, что пить его не рекомендуется взрослым. То ли дело — приготовить ее дома.
Домашняя Фанта по вкусу не уступает магазинному, но пользы в ней — немного больше. К тому же, готовить напиток можно круглый год — апельсины всегда есть в продаже. Фанта порадует как детей, так и взрослых, отлично утолит жажду и насытит организм таким ценным витамином С. Как приготовить ее дома, поделился Smak.
Как приготовить Фанту
Ингредиенты:
- минеральная вода – 1 л;
- лимон – 1/2 шт.;
- апельсин – 1 шт.;
- сахар – 1 ст.л. (сахар можно заменить медом);
- ванилин.
Способ приготовления:
- Фрукты нужно брать спелые и не подпорченные. Их необходимо вымыть, высушить, почистить и разрезать.
- Выберите все косточки, чтобы они не мешали в коктейле.
- Загружаем фрукты в соковыжималку и готовим сок.
- Теперь добавляем в напиток ложку сахара, ванилин и тщательно все перемешиваем. Соединяем смесь с минеральной водой.
- Хорошо взбалтываем. Вкусный и полезный напиток готов.
Кстати, вместо магазинной газировки можно также приготовить яблочно-лимонный компот. Напиток невероятно ароматный и вкусный, а лимон придает ему приятную кислинку