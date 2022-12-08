Вкуснее магазинной газировки: простой рецепт яблочно-лимонного напитка на зиму (видео)

Добавьте в компот лимон, он сделает вкус менее приторным

К сезону холодов обязательно нужно запастись различными напитками. Тот же домашний компот намного вкуснее магазинной газировки и пакетированных соков. Так вы точно ручаетесь за то, что внутри.

Рецепт яблочно-лимонного компота на зиму публикует кулинарный Ютуб-канал "Моє подвір'я". Напиток получается невероятно ароматным и вкусным. Лимон придает компоту приятную кислинку, из-за чего он не выходит приторным.

Ингредиенты:

Яблоки

Лимон

Вода

Сахар

Способ приготовления:

Для приготовления берём яблоки, моем и нарезаем на четвертинки. Засыпаем в кастрюлю с горячей водой. На 3 л банка компота необходимо 3 л воды и 850 г яблок. Варим 5 минут. В банки насыпаем стакан сахара и кладем от 1 до 3-4 кружочков лимона (по вкусу). Для более выраженного яблочного вкуса лимон можно и не добавлять. Яблочный жмых добавлять не стоит. Заливаем кипящим компотом. Закатываем крышками и растворяем сахар, тряся банки. Для красивого цвета можно добавлять другие ягоды и фрукты.

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