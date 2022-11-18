Вкусная заготовка на зиму: простой рецепт пикантного кабачкового лечо с секретным ингредиентом

Вкусное сочетание кабачков, сладкого перца и пряного чеснока

Овощное лечо — отличная закуска, которую любят многие украинцы.

"Телеграф" предлагает заготовить лечо на зиму, чтобы можно было наслаждаться этим удивительным овощным вкусом, когда захочется. Рецептом кабачкового лечо поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Для пикантности блюда возьмем один секретный ингредиент — чеснок.

Как приготовить кабачковое лечо с чесноком

Ингредиенты на 2 кг кабачков:

1 кг сладкого перца

15 зубчиков чеснока

1/2 стакана растительного масла

400 г томатной пасты

5-6 горошин чёрного перца

5-6 лавровых листьев

1/2 стакана 9%-го уксуса

2/3 стакана сахара

1 ст. л. соли

Приготовление:

Кабачки чистим от кожицы и семян, нарезаем кубиками. Сладкий перец моем, удаляем семена, нарезаем соломкой. Соединяем в кастрюле кабачки и перец. Добавляем соль, сахар, растительное масло, томатную пасту и немного воды (1-2 стакана). Тушим 40 минут. В конце варки добавляем измельчённый чеснок, чёрный перец, лавровый лист и уксус. Горячее лечо расфасовываем в стерилизованные банки, закатываем.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить кабачково-баклажанную икру на зиму.