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Смачна заготівля на зиму: простий рецепт пікантного кабачкового лечо із секретним інгредієнтом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Лечо з кабачків та болгарського перцю з часником
Лечо з кабачків та болгарського перцю з часником. Фото youtube.com

Смачне поєднання кабачків, солодкого перцю та пряного часнику

Овочеве лечо — чудова закуска, яку люблять багато українців.

"Телеграф" пропонує заготовити лечо на зиму, щоб можна було насолоджуватися цим дивовижним овочевим смаком, коли захочеться. Рецептом кабачкового лечо поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Для пікантності страви візьмемо один секретний інгредієнт — часник.

Як приготувати кабачкове лечо з часником

Інгредієнти на 2 кг кабачків:

  • 1 кг солодкого перцю
  • 15 зубчиків часнику
  • 1/2 склянки олії
  • 400 г томатної пасти
  • 5-6 горошин чорного перцю
  • 5-6 лаврового листя
  • 1/2 склянки 9%-го оцту
  • 2/3 склянки цукру
  • 1 ст. л. солі

Приготування:

  1. Кабачки чистимо від шкірки та насіння, нарізаємо кубиками. Солодкий перець миємо, видаляємо насіння, нарізаємо соломкою.
  2. З’єднуємо в каструлі кабачки та перець. Додаємо сіль, цукор, олію, томатну пасту і трохи води (1-2 склянки). Тушимо 40 хвилин. Наприкінці варіння додаємо подрібнений часник, чорний перець, лавровий лист та оцет.
  3. Гаряче лечо розфасовуємо у стерилізовані банки, закатуємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачково-баклажанну ікру на зиму.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Консервація #Лечо