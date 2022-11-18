Смачна заготівля на зиму: простий рецепт пікантного кабачкового лечо із секретним інгредієнтом
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Смачне поєднання кабачків, солодкого перцю та пряного часнику
Овочеве лечо — чудова закуска, яку люблять багато українців.
"Телеграф" пропонує заготовити лечо на зиму, щоб можна було насолоджуватися цим дивовижним овочевим смаком, коли захочеться. Рецептом кабачкового лечо поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Для пікантності страви візьмемо один секретний інгредієнт — часник.
Як приготувати кабачкове лечо з часником
Інгредієнти на 2 кг кабачків:
- 1 кг солодкого перцю
- 15 зубчиків часнику
- 1/2 склянки олії
- 400 г томатної пасти
- 5-6 горошин чорного перцю
- 5-6 лаврового листя
- 1/2 склянки 9%-го оцту
- 2/3 склянки цукру
- 1 ст. л. солі
Приготування:
- Кабачки чистимо від шкірки та насіння, нарізаємо кубиками. Солодкий перець миємо, видаляємо насіння, нарізаємо соломкою.
- З’єднуємо в каструлі кабачки та перець. Додаємо сіль, цукор, олію, томатну пасту і трохи води (1-2 склянки). Тушимо 40 хвилин. Наприкінці варіння додаємо подрібнений часник, чорний перець, лавровий лист та оцет.
- Гаряче лечо розфасовуємо у стерилізовані банки, закатуємо.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачково-баклажанну ікру на зиму.