Смачна заготівля на зиму: простий рецепт пікантного кабачкового лечо із секретним інгредієнтом

Смачне поєднання кабачків, солодкого перцю та пряного часнику

Овочеве лечо — чудова закуска, яку люблять багато українців.

"Телеграф" пропонує заготовити лечо на зиму, щоб можна було насолоджуватися цим дивовижним овочевим смаком, коли захочеться. Рецептом кабачкового лечо поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Для пікантності страви візьмемо один секретний інгредієнт — часник.

Як приготувати кабачкове лечо з часником

Інгредієнти на 2 кг кабачків:

1 кг солодкого перцю

15 зубчиків часнику

1/2 склянки олії

400 г томатної пасти

5-6 горошин чорного перцю

5-6 лаврового листя

1/2 склянки 9%-го оцту

2/3 склянки цукру

1 ст. л. солі

Приготування:

Кабачки чистимо від шкірки та насіння, нарізаємо кубиками. Солодкий перець миємо, видаляємо насіння, нарізаємо соломкою. З’єднуємо в каструлі кабачки та перець. Додаємо сіль, цукор, олію, томатну пасту і трохи води (1-2 склянки). Тушимо 40 хвилин. Наприкінці варіння додаємо подрібнений часник, чорний перець, лавровий лист та оцет. Гаряче лечо розфасовуємо у стерилізовані банки, закатуємо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачково-баклажанну ікру на зиму.