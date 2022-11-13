Як закрити популярний салат з рисом: рецепт "Слов’янської трапези" на зиму
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Запасіться готовим обідом прямо з банки
На зиму українські господині закривають не лише звичні закрутки, наприклад, мариновані томати, а й заготовляють повноцінні обіди. Наприклад, поєднання рису та овочів замінює обід в холодну пору. Все, що потрібно, просто відкрити банку.
Як передає "Телеграф", рецептом цієї смакоти поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Із запропонованої кількості овочів вийде 12 баночок по 450 грамів.
Як приготувати салат з рисом на зиму
Інгредієнти:
- помідори 3 кг
- перець болгарський 1 кг
- морква 1 кг
- цибуля ріпчаста 1 кг
- олія 0,5 л
- цукор 1 склянка
- сіль 2 ст.л.
- оцет 9% 2 ст.л.
- рис 1 склянка
Приготування:
- Овочі помити, почистити.
- Рис відварити до готовності.
- Моркву натерти на великій тертці, порізати цибулю півкільцями, помідори і перець порізати кубиками.
- Овочі скласти в посуд, в якому варитимете салат. Додати олію, цукор, сіль, спеції та поставити на маленький вогонь.
- Варити, періодично помішуючи (виділяється дуже багато соку). Після того, як салат закипить, додати рис і варити 1 годину.
- За 15 хвилин до готовності додати оцет.
- Гарячий салат скласти в стерилізовані банки, закрити, перевернути, укутати і залишити до охолодження.
Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого салату "Πарамониха". Також ми розповідали, як приготувати на зиму смачний салат "Генеральський".