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Як закрити популярний салат з рисом: рецепт "Слов’янської трапези" на зиму

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Як приготувати Салат з рисом на зиму Слов’янська трапеза Новина оновлена 13 листопада 2022, 15:03
Як приготувати Салат з рисом на зиму Слов’янська трапеза. Фото nashi-zakatki

Запасіться готовим обідом прямо з банки

На зиму українські господині закривають не лише звичні закрутки, наприклад, мариновані томати, а й заготовляють повноцінні обіди. Наприклад, поєднання рису та овочів замінює обід в холодну пору. Все, що потрібно, просто відкрити банку.

Як передає "Телеграф", рецептом цієї смакоти поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Із запропонованої кількості овочів вийде 12 баночок по 450 грамів.

Як приготувати салат з рисом на зиму

Інгредієнти:

  • помідори 3 кг
  • перець болгарський 1 кг
  • морква 1 кг
  • цибуля ріпчаста 1 кг
  • олія 0,5 л
  • цукор 1 склянка
  • сіль 2 ст.л.
  • оцет 9% 2 ст.л.
  • рис 1 склянка

Приготування:

  1. Овочі помити, почистити.
  2. Рис відварити до готовності.
  3. Моркву натерти на великій тертці, порізати цибулю півкільцями, помідори і перець порізати кубиками.
  4. Овочі скласти в посуд, в якому варитимете салат. Додати олію, цукор, сіль, спеції та поставити на маленький вогонь.
  5. Варити, періодично помішуючи (виділяється дуже багато соку). Після того, як салат закипить, додати рис і варити 1 годину.
  6. За 15 хвилин до готовності додати оцет.
  7. Гарячий салат скласти в стерилізовані банки, закрити, перевернути, укутати і залишити до охолодження.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого салату "Πарамониха". Також ми розповідали, як приготувати на зиму смачний салат "Генеральський".

Теги:
#Рецепти #Мал #Консервація