Як закрити популярний салат з рисом: рецепт "Слов’янської трапези" на зиму

Запасіться готовим обідом прямо з банки

На зиму українські господині закривають не лише звичні закрутки, наприклад, мариновані томати, а й заготовляють повноцінні обіди. Наприклад, поєднання рису та овочів замінює обід в холодну пору. Все, що потрібно, просто відкрити банку.

Як передає "Телеграф", рецептом цієї смакоти поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі. Із запропонованої кількості овочів вийде 12 баночок по 450 грамів.

Як приготувати салат з рисом на зиму

Інгредієнти:

помідори 3 кг

перець болгарський 1 кг

морква 1 кг

цибуля ріпчаста 1 кг

олія 0,5 л

цукор 1 склянка

сіль 2 ст.л.

оцет 9% 2 ст.л.

рис 1 склянка

Приготування:

Овочі помити, почистити. Рис відварити до готовності. Моркву натерти на великій тертці, порізати цибулю півкільцями, помідори і перець порізати кубиками. Овочі скласти в посуд, в якому варитимете салат. Додати олію, цукор, сіль, спеції та поставити на маленький вогонь. Варити, періодично помішуючи (виділяється дуже багато соку). Після того, як салат закипить, додати рис і варити 1 годину. За 15 хвилин до готовності додати оцет. Гарячий салат скласти в стерилізовані банки, закрити, перевернути, укутати і залишити до охолодження.

Раніше "Телеграф" ділився рецептом овочевого салату "Πарамониха". Також ми розповідали, як приготувати на зиму смачний салат "Генеральський".