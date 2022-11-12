Увечері готуємо, вранці вже їмо: рецепт швидких маринованих кабачків від Глінської (відео)
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Закуска смакує з різними гарнірами, рибою чи м'ясом
Шукаєте рецепт як смачно і швидко приготувати кабачки для всієї родини? Тоді цей рецепт приготування саме для вас!
Готуються мариновані овочі швидко та просто, і смакують з різними гарнірами. Український кулінар Єлизавета Глінська поділилася на своєму YouTube-каналі швидким рецептом маринованих кабачків, які сподобаються всій родині.
Як замаринувати кабачки за 5 хвилин
Інгредієнти:
- 1 кг кабачків або цукіні
- 1 ст. л. солі (без гірки)
- 1 ч. л. цукру (без гірки)
- 4-5 зубчиків часнику
- кріп
- лавровий лист
- 1 ст. л. оцту
Приготування:
- Беремо 2 невеликі поліетиленові пакети, ставимо їх один в один. Попередньо миємо кабачки, нарізаємо їх на 8 частин і відправляємо в пакети.
- Нарізаємо кріп грубими шматками, відправляємо до кабачків.
- Нарізаємо часник, відправляємо до кабачків.
- Додаємо лавровий лист, сіль, цукор і оцет.
- Перемішуємо. Залишаємо в холодильнику і періодично перемішуємо.
- Через 10-12 годин можна їсти.
Раніше "Телеграф" писав, як замаринувати кабачки на зиму, щоб були як ананаси. Несподіваний рецепт заготівлі здивує навіть досвідчених кулінарів.