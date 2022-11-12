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Увечері готуємо, вранці вже їмо: рецепт швидких маринованих кабачків від Глінської (відео)

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Рецепт маринованих кабачків від Лізи Глінської Новина оновлена 12 листопада 2022, 18:07
Рецепт маринованих кабачків від Лізи Глінської. Фото Скріншот відео

Закуска смакує з різними гарнірами, рибою чи м'ясом

Шукаєте рецепт як смачно і швидко приготувати кабачки для всієї родини? Тоді цей рецепт приготування саме для вас!

Готуються мариновані овочі швидко та просто, і смакують з різними гарнірами. Український кулінар Єлизавета Глінська поділилася на своєму YouTube-каналі швидким рецептом маринованих кабачків, які сподобаються всій родині.

Як замаринувати кабачки за 5 хвилин

Інгредієнти:

  • 1 кг кабачків або цукіні
  • 1 ст. л. солі (без гірки)
  • 1 ч. л. цукру (без гірки)
  • 4-5 зубчиків часнику
  • кріп
  • лавровий лист
  • 1 ст. л. оцту

Приготування:

  1. Беремо 2 невеликі поліетиленові пакети, ставимо їх один в один. Попередньо миємо кабачки, нарізаємо їх на 8 частин і відправляємо в пакети.
  2. Нарізаємо кріп грубими шматками, відправляємо до кабачків.
  3. Нарізаємо часник, відправляємо до кабачків.
  4. Додаємо лавровий лист, сіль, цукор і оцет.
  5. Перемішуємо. Залишаємо в холодильнику і періодично перемішуємо.
  6. Через 10-12 годин можна їсти.

Раніше "Телеграф" писав, як замаринувати кабачки на зиму, щоб були як ананаси. Несподіваний рецепт заготівлі здивує навіть досвідчених кулінарів.

Теги:
#Кабачки #Рецепти #Маринад