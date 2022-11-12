Увечері готуємо, вранці вже їмо: рецепт швидких маринованих кабачків від Глінської (відео)

Закуска смакує з різними гарнірами, рибою чи м'ясом

Шукаєте рецепт як смачно і швидко приготувати кабачки для всієї родини? Тоді цей рецепт приготування саме для вас!

Готуються мариновані овочі швидко та просто, і смакують з різними гарнірами. Український кулінар Єлизавета Глінська поділилася на своєму YouTube-каналі швидким рецептом маринованих кабачків, які сподобаються всій родині.

Як замаринувати кабачки за 5 хвилин

Інгредієнти:

1 кг кабачків або цукіні

1 ст. л. солі (без гірки)

1 ч. л. цукру (без гірки)

4-5 зубчиків часнику

кріп

лавровий лист

1 ст. л. оцту

Приготування:

Беремо 2 невеликі поліетиленові пакети, ставимо їх один в один. Попередньо миємо кабачки, нарізаємо їх на 8 частин і відправляємо в пакети. Нарізаємо кріп грубими шматками, відправляємо до кабачків. Нарізаємо часник, відправляємо до кабачків. Додаємо лавровий лист, сіль, цукор і оцет. Перемішуємо. Залишаємо в холодильнику і періодично перемішуємо. Через 10-12 годин можна їсти.

Раніше "Телеграф" писав, як замаринувати кабачки на зиму, щоб були як ананаси. Несподіваний рецепт заготівлі здивує навіть досвідчених кулінарів.