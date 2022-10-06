Салат "Генеральський" на зиму: яскрава заготівля, яка прикрасить будь-який святковий стіл
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Взимку завжди під рукою має бути проста і водночас смачна закуска
Попереду чекає довгий період без свіжих домашніх продуктів. А зараз ще можна встигнути заготовити на зиму дари літа та осені, у тому числі і у вигляді салатів.
Рецептів таких овочевих салатів є багато, але в цьому матеріалі "Телеграф" пропонує спосіб приготування салату "Генеральський". Від страви будуть у захваті не лише дорослі, а й діти.
Як закрити салат "Генеральський" на зиму
Інгредієнти:
- Πомідори — 1 кг
- Огірки — 1 кг
- Цибуля — 300 г
- Κaпустa — 300 г
- Солодкий перець — 300 г
- Морква — 200 г
- Сіль — 2 ст. л.
- Цукор — 100 г
- Оцет 9% — 80 мл
- Олія — 150 мл
- Свіжа зелень — великий пучок
- Гострий перець Чилі – 1 шт. (за бажанням)
Приготування:
- Огірки нарізаємо кружальцями і відправляємо в глибоку каструлю або таз.
- Капусту дрібно шаткуємо.
- Помідори, перець, ріпчасту цибулю нарізаємо півкільцями.
- Моркву розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл і дрібно нарізаємо.
- Свіжу зелень нарізаємо дрібно.
- Якщо використовуєте і гострий перець, то нарізаємо його кільцями.
- Всі овочі з’єднуємо, додаємо до них 2 ст. л. солі, 100 г цукру, 150 мл олії і 80 мл оцту 9%. Все ретельно перемішуємо і даємо постояти 3 години. Кожні 30 хвилин салат необхідно перемішувати. За цей час салат виділить багато соку.
- Потім розкладаємо салат по стерилізованих банках і доливаємо маринадом до верху банок. Прикриваємо стерильними кришками.
- На дно глибокої каструлі стелимо рушник, зверху встановлюємо банки накриті кришками. Наливаємо воду до плічок банок.
- Літрові банки стерилізуємо 30 хвилин, півлітрові 20 хвилин. Потім банки закриваємо, перевертаємо і укутуємо до повного охолодження.
Раніше "Телеграф" пояснював, чому ставити закатані банки на протяг не можна.