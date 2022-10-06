Салат "Генеральський" на зиму: яскрава заготівля, яка прикрасить будь-який святковий стіл

Взимку завжди під рукою має бути проста і водночас смачна закуска

Попереду чекає довгий період без свіжих домашніх продуктів. А зараз ще можна встигнути заготовити на зиму дари літа та осені, у тому числі і у вигляді салатів.

Рецептів таких овочевих салатів є багато, але в цьому матеріалі "Телеграф" пропонує спосіб приготування салату "Генеральський". Від страви будуть у захваті не лише дорослі, а й діти.

Як закрити салат "Генеральський" на зиму

Інгредієнти:

Πомідори — 1 кг

Огірки — 1 кг

Цибуля — 300 г

Κaпустa — 300 г

Солодкий перець — 300 г

Морква — 200 г

Сіль — 2 ст. л.

Цукор — 100 г

Оцет 9% — 80 мл

Олія — 150 мл

Свіжа зелень — великий пучок

Гострий перець Чилі – 1 шт. (за бажанням)

Приготування:

Огірки нарізаємо кружальцями і відправляємо в глибоку каструлю або таз. Капусту дрібно шаткуємо. Помідори, перець, ріпчасту цибулю нарізаємо півкільцями. Моркву розрізаємо навпіл, потім ще раз навпіл і дрібно нарізаємо. Свіжу зелень нарізаємо дрібно. Якщо використовуєте і гострий перець, то нарізаємо його кільцями. Всі овочі з’єднуємо, додаємо до них 2 ст. л. солі, 100 г цукру, 150 мл олії і 80 мл оцту 9%. Все ретельно перемішуємо і даємо постояти 3 години. Кожні 30 хвилин салат необхідно перемішувати. За цей час салат виділить багато соку. Потім розкладаємо салат по стерилізованих банках і доливаємо маринадом до верху банок. Прикриваємо стерильними кришками. На дно глибокої каструлі стелимо рушник, зверху встановлюємо банки накриті кришками. Наливаємо воду до плічок банок. Літрові банки стерилізуємо 30 хвилин, півлітрові 20 хвилин. Потім банки закриваємо, перевертаємо і укутуємо до повного охолодження.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому ставити закатані банки на протяг не можна.