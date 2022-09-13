Чому не можна ставити закручені банки на протяг: поради для вдалої консервації

Скляні банки в основному лопаються від перепаду температури

Майже в кожній сім’ї наприкінці літа і на початку осені настає час заготівель на зиму: господині варять, закручують соління з огірками або помідорами, варення, узвари, джеми.

Але щоб заготівлі виходили якісними, а самі ви за незнанням не могли зіпсувати продукти і нашкодити своєму здоров’ю, необхідно дотримуватися деяких правил консервування. Про найкорисніші лайфхаки написали в кулінарному блозі про заготівлі на зиму "zakatki_na_zimy" в Інстаграмі.

Корисні поради для вдалої консервації:

Не рекомендується ставити закручені банки на протяг , оскільки від різкого охолодження банка може луснути.

, оскільки від різкого охолодження банка може луснути. Для легкого очищення часнику від лушпиння замочуємо його в теплій воді на 1-2 години.

замочуємо його в теплій воді на 1-2 години. Якщо варення при варінні довго не густіє , рекомендується додати до нього лимонної кислоти на кінчику ножа.

, рекомендується додати до нього лимонної кислоти на кінчику ножа. Перед маринуванням огірків необхідно їх добре помити і замочити в холодній воді на 4-6 годин.

необхідно їх добре помити і замочити в холодній воді на 4-6 годин. Перед заготівлею, для пом’якшення шкірки чорної смородини, її необхідно проварити 2 хвилини.

Раніше "Телеграф" писав, які овочі та фрукти не можна консервувати, щоб не зіпсувалася заготівля.