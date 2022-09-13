Чому не можна ставити закручені банки на протяг: поради для вдалої консервації
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Скляні банки в основному лопаються від перепаду температури
Майже в кожній сім’ї наприкінці літа і на початку осені настає час заготівель на зиму: господині варять, закручують соління з огірками або помідорами, варення, узвари, джеми.
Але щоб заготівлі виходили якісними, а самі ви за незнанням не могли зіпсувати продукти і нашкодити своєму здоров’ю, необхідно дотримуватися деяких правил консервування. Про найкорисніші лайфхаки написали в кулінарному блозі про заготівлі на зиму "zakatki_na_zimy" в Інстаграмі.
Корисні поради для вдалої консервації:
- Не рекомендується ставити закручені банки на протяг, оскільки від різкого охолодження банка може луснути.
- Для легкого очищення часнику від лушпиння замочуємо його в теплій воді на 1-2 години.
- Якщо варення при варінні довго не густіє, рекомендується додати до нього лимонної кислоти на кінчику ножа.
- Перед маринуванням огірків необхідно їх добре помити і замочити в холодній воді на 4-6 годин.
- Перед заготівлею, для пом’якшення шкірки чорної смородини, її необхідно проварити 2 хвилини.
Раніше "Телеграф" писав, які овочі та фрукти не можна консервувати, щоб не зіпсувалася заготівля.