Готувати нескладно, а взимку з’їдається дуже швидко: рецепт овочевого салату "Парамониха"

Взимку під рукою завжди має бути проста та смачна заготівля

Багато господинь роблять на зиму різні смачні заготівлі, оскільки це дуже економить час на приготування страв в зимові місяці.

Одною із найсмачніших заготівель "з банки" є овочевий салат під назвою "Парамониха". Як передає "Телеграф", рецептом цієї смакоти поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати на зиму овочевий салат "Парамониха"

Інгредієнти:

2 кг помідорів — часточками

1 кг цибулі — кільцями

1 кг моркви — на великій терці

1 кг солодкого перцю — соломкою

300 г олії

300 г цукру

100 г 9% оцту

2 ст.л. солі

Приготування:

Все нарізати, додати олію, цукор, оцет, сіль. Перемішати і варити 15 хвилин після закипання. Розкласти в підготовлені банки і закатати.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому ставити закатані банки на протяг не можна.