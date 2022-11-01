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Готувати нескладно, а взимку з’їдається дуже швидко: рецепт овочевого салату "Парамониха"

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
youtube.com Новина оновлена 01 листопада 2022, 15:49

Взимку під рукою завжди має бути проста та смачна заготівля

Багато господинь роблять на зиму різні смачні заготівлі, оскільки це дуже економить час на приготування страв в зимові місяці.

Одною із найсмачніших заготівель "з банки" є овочевий салат під назвою "Парамониха". Як передає "Телеграф", рецептом цієї смакоти поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.

Як приготувати на зиму овочевий салат "Парамониха"

Інгредієнти:

  • 2 кг помідорів — часточками
  • 1 кг цибулі — кільцями
  • 1 кг моркви — на великій терці
  • 1 кг солодкого перцю — соломкою
  • 300 г олії
  • 300 г цукру
  • 100 г 9% оцту
  • 2 ст.л. солі

Приготування:

  1. Все нарізати, додати олію, цукор, оцет, сіль.
  2. Перемішати і варити 15 хвилин після закипання.
  3. Розкласти в підготовлені банки і закатати.

Раніше "Телеграф" пояснював, чому ставити закатані банки на протяг не можна.

Теги:
#Рецепти #Салати #Консервація