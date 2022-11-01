Готувати нескладно, а взимку з’їдається дуже швидко: рецепт овочевого салату "Парамониха"
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Взимку під рукою завжди має бути проста та смачна заготівля
Багато господинь роблять на зиму різні смачні заготівлі, оскільки це дуже економить час на приготування страв в зимові місяці.
Одною із найсмачніших заготівель "з банки" є овочевий салат під назвою "Парамониха". Як передає "Телеграф", рецептом цієї смакоти поділилися у кулінарному блозі zakatki_na_zimy в Інстаграмі.
Як приготувати на зиму овочевий салат "Парамониха"
Інгредієнти:
- 2 кг помідорів — часточками
- 1 кг цибулі — кільцями
- 1 кг моркви — на великій терці
- 1 кг солодкого перцю — соломкою
- 300 г олії
- 300 г цукру
- 100 г 9% оцту
- 2 ст.л. солі
Приготування:
- Все нарізати, додати олію, цукор, оцет, сіль.
- Перемішати і варити 15 хвилин після закипання.
- Розкласти в підготовлені банки і закатати.
Раніше "Телеграф" пояснював, чому ставити закатані банки на протяг не можна.