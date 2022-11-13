Как закрыть популярный салат с рисом: рецепт "Славянской трапезы" на зиму
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Запаситесь готовым обедом прямо из банки
На зиму украинские хозяйки закрывают не только более привычные закрутки, к примеру, маринованные томаты, а й заготавливают полноценные обеды. К примеру, сочетание риса и овощей заменяет прием пищи в холодное время. Все, что нужно, просто открыть банку.
Как передает "Телеграф", рецептом этой вкусности поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Из предложенного количества овощей получится 12 баночек по 450 грамм.
Как приготовить салат с рисом на зиму
Ингредиенты:
- помидоры 3 кг
- перец болгарский 1 кг
- морковь 1 кг
- лук репчатый 1 кг
- растительное масло 0,5 л
- сахар 1 стакан
- соль 2 ст.л.
- уксус 9% 2 ст.л.
- рис 1 стакан
Приготовление:
- Овощи помыть, почистить.
- Рис отварить до готовности.
- Морковь натереть на крупной терке, лук порезать полукольцами, помидоры и перец порезать кубиками.
- Овощи сложить в посуду, в которой будете варить салат. Добавить масло, сахар, соль, специи и поставить на маленький огонь.
- Варить, периодически помешивая (выделяется очень много сока). После того как салат закипит, добавить рис и варить 1 час.
- За 15 минут до готовности добавить уксус.
- Горячий салат сложить в стерилизованные банки, закрыть, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.
Ранее "Телеграф" делился рецептом овощного салата "Πаpамoниха". Также мы рассказывали, как приготовить на зиму вкусный салат "Генеральский".