Укр

Как закрыть популярный салат с рисом: рецепт "Славянской трапезы" на зиму

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Салат с рисом на зиму Славянская Трапеза - как приготовить Новость обновлена 13 ноября 2022, 15:03
Салат с рисом на зиму Славянская Трапеза - как приготовить. Фото nashi-zakatki

Запаситесь готовым обедом прямо из банки

На зиму украинские хозяйки закрывают не только более привычные закрутки, к примеру, маринованные томаты, а й заготавливают полноценные обеды. К примеру, сочетание риса и овощей заменяет прием пищи в холодное время. Все, что нужно, просто открыть банку.

Как передает "Телеграф", рецептом этой вкусности поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Из предложенного количества овощей получится 12 баночек по 450 грамм.

Как приготовить салат с рисом на зиму

Ингредиенты:

  • помидоры 3 кг
  • перец болгарский 1 кг
  • морковь 1 кг
  • лук репчатый 1 кг
  • растительное масло 0,5 л
  • сахар 1 стакан
  • соль 2 ст.л.
  • уксус 9% 2 ст.л.
  • рис 1 стакан

Приготовление:

  1. Овощи помыть, почистить.
  2. Рис отварить до готовности.
  3. Морковь натереть на крупной терке, лук порезать полукольцами, помидоры и перец порезать кубиками.
  4. Овощи сложить в посуду, в которой будете варить салат. Добавить масло, сахар, соль, специи и поставить на маленький огонь.
  5. Варить, периодически помешивая (выделяется очень много сока). После того как салат закипит, добавить рис и варить 1 час.
  6. За 15 минут до готовности добавить уксус.
  7. Горячий салат сложить в стерилизованные банки, закрыть, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

Ранее "Телеграф" делился рецептом овощного салата "Πаpамoниха". Также мы рассказывали, как приготовить на зиму вкусный салат "Генеральский".

Теги:
#Рецепты #Рис #Консервация