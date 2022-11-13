Как закрыть популярный салат с рисом: рецепт "Славянской трапезы" на зиму

Запаситесь готовым обедом прямо из банки

На зиму украинские хозяйки закрывают не только более привычные закрутки, к примеру, маринованные томаты, а й заготавливают полноценные обеды. К примеру, сочетание риса и овощей заменяет прием пищи в холодное время. Все, что нужно, просто открыть банку.

Как передает "Телеграф", рецептом этой вкусности поделились в кулинарном блоге zakatki_na_zimy в Инстаграме. Из предложенного количества овощей получится 12 баночек по 450 грамм.

Как приготовить салат с рисом на зиму

Ингредиенты:

помидоры 3 кг

перец болгарский 1 кг

морковь 1 кг

лук репчатый 1 кг

растительное масло 0,5 л

сахар 1 стакан

соль 2 ст.л.

уксус 9% 2 ст.л.

рис 1 стакан

Приготовление:

Овощи помыть, почистить. Рис отварить до готовности. Морковь натереть на крупной терке, лук порезать полукольцами, помидоры и перец порезать кубиками. Овощи сложить в посуду, в которой будете варить салат. Добавить масло, сахар, соль, специи и поставить на маленький огонь. Варить, периодически помешивая (выделяется очень много сока). После того как салат закипит, добавить рис и варить 1 час. За 15 минут до готовности добавить уксус. Горячий салат сложить в стерилизованные банки, закрыть, перевернуть, укутать и оставить до полного остывания.

Ранее "Телеграф" делился рецептом овощного салата "Πаpамoниха". Также мы рассказывали, как приготовить на зиму вкусный салат "Генеральский".