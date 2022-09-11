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Этот рассол перещеголял все другие: рецепт помидоров в особенном кисло-сладком маринаде

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Помидоры в медовом маринаде на зиму - рецепт
Помидоры в медовом маринаде на зиму - рецепт

Приятная медовая нотка добавляет маринаду пикантности

Рецептов маринадов для помидоров существует множество. Кто-то выбирает классические варианты заготовок, другие же экспериментируют с рецептами консервированных томатов. Но этот рецепт перещеголял все другие.

Предлагаем приготовить помидоры с медом и базиликом — кисло-сладкий вкус добавляет маринаду пикантности и неповторимого аромата, пишет vazhnoznat. Из данного количества ингредиентов получается 3 банки по 1,5 литра.

Как приготовить помидоры в медовом маринаде

Ингредиенты:

  • 3 кг помидоров
  • 1 луковица
  • 3 ч. л. семян горчицы
  • 2–3 листика базилика

Маринад на 1 л воды:

  • 1 ст. л. соли
  • 3 ст. л. сахара
  • 1 ст. л. мёда
  • 1 ч. л. лимонной кислоты

Приготовление:

  1. Помидоры промываем, но лучше замочить в холодной воде на несколько часов. Затем плотно складываем овощи в банку.
  2. Лук нарезаем кружочками. По 2–3 кружочка укладываем в каждую банку. Кладем в емкость 2–3 листика базилика. Лук и базилик должны находиться в середине банки, плотно уложенной помидорами.
  3. К помидорам высыпаем семена горчицы. Крутим банку, чтобы зернышки равномерно распределились между овощами.
  4. Заливаем банки кипятком и оставляем на 15 минут, накрытые крышкой. Потом сливаем воду обратно в кастрюлю. В рассол на каждый литр добавляем по 1 ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, 1 ч. л. лимонной кислоты. Перемешиваем, чтобы ингредиенты растворились. Потом добавляем мед.
  5. Кастрюлю ставим на плиту и доводим маринад до кипения.
  6. Разливаем маринад по банкам. Плотно закручиваем крышками. Переворачиваем банки вверх дном, накрываем одеялом и оставляем до полного остывания.

Если вам надоело консервировать помидоры, то отличным решением будет заморозить свежие томаты на зиму в морозилке. Это быстрый способ заготовки, который сохраняет максимальное количество полезных веществ.

Теги:
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