Два самых простых способа заморозки помидоров на зиму: как сделать для пиццы и соуса

Томаты можно заготовить как для пиццы, так и для других блюд, соусов

Заморозка является наиболее эффективным методом хранения овощей, фруктов и ягод на зиму. Это быстрый способ заготовки, сохраняющий максимальное количество полезных веществ.

Фудблогерша Яна (yanulyalove) поделилась рецептами заморозки помидоров на зиму. Один способ подходит для пиццы, второй — для подливы, соусов, к макаронам, гуляшу, к курице и т.д.

1 способ заморозки помидоров для пиццы

Твёрдые помидоры промыть, насухо вытереть, удалить хвостики и нарезать на кольца. Поднос перетянуть пищевой плёнкой, выложить помидоры и отправить в морозилку. Замёрзшие помидоры переложить в пакет и в морозилку.

2 способ заморозки помидоров для блюд

Помидоры измельчить в блендере, перелить в формочки и отправить в морозилку. Формочки опустить под горячую воду, так легче будет достать из формочки. Разделить на кусочки, переложить в пакет и в морозилку.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно заготовить на зиму, чтобы было чем угостить всю семью.