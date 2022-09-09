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Два самых простых способа заморозки помидоров на зиму: как сделать для пиццы и соуса

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
Как заморозить помидоры на зиму в морозилке Новость обновлена 09 сентября 2022, 17:43
Как заморозить помидоры на зиму в морозилке

Томаты можно заготовить как для пиццы, так и для других блюд, соусов

Заморозка является наиболее эффективным методом хранения овощей, фруктов и ягод на зиму. Это быстрый способ заготовки, сохраняющий максимальное количество полезных веществ.

Фудблогерша Яна (yanulyalove) поделилась рецептами заморозки помидоров на зиму. Один способ подходит для пиццы, второй — для подливы, соусов, к макаронам, гуляшу, к курице и т.д.

1 способ заморозки помидоров для пиццы

  1. Твёрдые помидоры промыть, насухо вытереть, удалить хвостики и нарезать на кольца.
  2. Поднос перетянуть пищевой плёнкой, выложить помидоры и отправить в морозилку.
  3. Замёрзшие помидоры переложить в пакет и в морозилку.

2 способ заморозки помидоров для блюд

  1. Помидоры измельчить в блендере, перелить в формочки и отправить в морозилку.
  2. Формочки опустить под горячую воду, так легче будет достать из формочки.
  3. Разделить на кусочки, переложить в пакет и в морозилку.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно заготовить на зиму, чтобы было чем угостить всю семью.

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#Помидоры #Хранение #Заморозка #Лайфхаки