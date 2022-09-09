Два найпростіші способи заморожування помідорів на зиму: як зробити для піци та соусу

Томати можна заготовити як для піци, так і для інших страв, соусів

Заморожування є найбільш ефективним методом зберігання овочів, фруктів та ягід на зиму. Це швидкий спосіб заготівлі, що зберігає максимальну кількість корисних речовин.

Фудблогерша Яна (yanulyalove) поділилася рецептами заморожування помідорів на зиму. Один спосіб підходить для піци, другий — для підливи, соусів, до макаронів, гуляшу, курки й т.д.

1 спосіб заморожування помідорів для піци

Тверді помідори промити, витерти насухо, видалити хвостики і нарізати на кільця. Тацю перетягнути харчовою плівкою, викласти помідори та відправити у морозилку. Замерзлі помідори перекласти в пакет і в морозилку.

2 спосіб заморожування помідорів для страв

Помідори подрібнити у блендері, перелити у формочки та відправити у морозилку. Форми опустити під гарячу воду, так легше буде дістати з форми. Розділити на шматочки, перекласти в пакет та в морозилку.

Раніше "Телеграф" писав, що треба заготувати на зиму, щоб було чим пригостити всю родину.