Буде зберігатись довгі місяці: як заморозити мариновану курку з літніми овочами на зиму

Полегшіть собі приготування страв та зробіть заготівлю на зиму

Український дієтолог Тетяна Лакуста, яка раніше поділилась списком необхідних заготівель на зиму, поділилась рецептом літньої заморозки для полегшення планування раціону в холодні пори року.

Спеціаліст пропонує поєднати в рецепті м‘ясо курки та сезонні овочі. Таким чином буде заготовлена страва, яка буде зберігатись 3-4 місяці і при потребі закриє питання у приготуванні їжі за 10-15 хвилин.

Маринована курка з літніми овочами — рецепт заморозки

Інгредієнти:

1 кг цукіні

500 г броколі

500 г моркви

500 г болгарського перцю

300 г червоної цибулі

1 кг філу курятини

Приготування:

Філе курятини подрібнити шматочками, замаринувати в суміші лимонного соку, гірчиці, дрібці солі. Сирі овочі подрібнити, змішати, розмістити по пакетах під разову порцію приготування.

Раніше Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти та суміші заготовити на зиму. Експерт прописала варіанти заготівель, які можуть знадобитися будь-якої миті.