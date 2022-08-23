Що обов'язково заготовити на зиму, щоб було чим почастувати всю родину: шорт-лист найнеобхідніших заготівель

Забезпечте свою сім'ю заготівлями на зиму

Літо невблаганно наближається до кінця, тому саме час подумати про те, що краще законсервувати на зиму.

Якщо у вас немає ідей, цей шорт-лист буде вам корисний. Списком найнеобхідніших заготівель на зиму поділились в блозі autoclav.recipes в Інстаграмі.

Що обов'язково треба закрутити на зиму

Лечо з яблуками. Апетитна страва угорської кухні, яка стала популярною на території всієї Європи. Традиційно лечо готують з помідорів, солодкого перцю і ріпчастої цибулі.

Ткемалі. Це пряний соус зі слив або аличі, який можна заготовити на зиму та балувати яскравими смаковими поєднаннями своїх гостей і близьких.

Огірки з гірчицею. Хрусткий солоний огірочок — один із найголовніших зимових смаколиків. Така консервація служить основою для багатьох зимових салатів, чудово доповнює різні каші, овочеві рагу, м'ясо і птицю і є незамінною закускою на кожному застіллі.

Полуничне варення. Взимку особливо хочеться відчути смак літніх, ароматних ягід, безумовною королевою серед яких є полуниця. Полуничне варення — універсальний десерт, який можна їсти як самостійне блюдо, а також використовувати як начинку для випічки, топінг для вершкових мусів, пудингів і морозива.

Маринований солодкий перець. Соковитий болгарський перець прекрасно піддається консервації і зберігає свої смакові властивості надовго.

Кольорова капуста. Якщо ви хочете побалувати близьких хрусткою та пікантною стравою, скористайтеся рецептом приготування цвітної капусти в заправці з томатів, болгарського перцю і часнику.

Солоні кавуни. Одна з найпопулярніших літніх ягід, яку люблять і дорослі, і діти, взимку може стати прекрасним доповненням до других страв або незвичайним інгредієнтом до зимового салату.

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