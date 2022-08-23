Що обов'язково заготовити на зиму, щоб було чим почастувати всю родину: шорт-лист найнеобхідніших заготівель
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 73
Забезпечте свою сім'ю заготівлями на зиму
Літо невблаганно наближається до кінця, тому саме час подумати про те, що краще законсервувати на зиму.
Якщо у вас немає ідей, цей шорт-лист буде вам корисний. Списком найнеобхідніших заготівель на зиму поділились в блозі autoclav.recipes в Інстаграмі.
Що обов'язково треба закрутити на зиму
- Лечо з яблуками. Апетитна страва угорської кухні, яка стала популярною на території всієї Європи. Традиційно лечо готують з помідорів, солодкого перцю і ріпчастої цибулі.
- Ткемалі. Це пряний соус зі слив або аличі, який можна заготовити на зиму та балувати яскравими смаковими поєднаннями своїх гостей і близьких.
- Огірки з гірчицею. Хрусткий солоний огірочок — один із найголовніших зимових смаколиків. Така консервація служить основою для багатьох зимових салатів, чудово доповнює різні каші, овочеві рагу, м'ясо і птицю і є незамінною закускою на кожному застіллі.
- Полуничне варення. Взимку особливо хочеться відчути смак літніх, ароматних ягід, безумовною королевою серед яких є полуниця. Полуничне варення — універсальний десерт, який можна їсти як самостійне блюдо, а також використовувати як начинку для випічки, топінг для вершкових мусів, пудингів і морозива.
- Маринований солодкий перець. Соковитий болгарський перець прекрасно піддається консервації і зберігає свої смакові властивості надовго.
- Кольорова капуста. Якщо ви хочете побалувати близьких хрусткою та пікантною стравою, скористайтеся рецептом приготування цвітної капусти в заправці з томатів, болгарського перцю і часнику.
- Солоні кавуни. Одна з найпопулярніших літніх ягід, яку люблять і дорослі, і діти, взимку може стати прекрасним доповненням до других страв або незвичайним інгредієнтом до зимового салату.
Раніше дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, які крупи слід обов’язково заготовити на зиму — ці продукти довгострокові у зберіганні.