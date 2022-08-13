Що заморозити на зиму: варіанти заготівель, які можуть знадобитись в будь-який момент

Дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, які продукти заготовити на зиму і як правильно це зробити

Заморожуванням ягід, овочів та фруктів на зиму в домашніх умовах займаються все більше городників. Це швидкий спосіб заготівлі, який зберігає максимальну кількість корисних речовин. Звісно, магазинні полиці переповнені різними варіантами морожених продуктів, але що може бути краще і смачніше вирощених на власному городі буряків, вишні, капусти чи кабачків.

Український дієтолог Тетяна Лакуста розповіла, які овочі, фрукти, ягоди, суміші можна заготовити на зиму. Пізнавальний пост був опублікований на сторінці експерта в Інстаграмі.

Ягідна суміш для чаю:

малина

чорниця

порічка (смородина)

м'ята

Кабачки для рагу, супів:

Кабачок наріжте кубиком і додайте кріп

Овочева суміш для борщу:

цибуля

морква

томати

буряк

Томатне пюре для тушкування, борщу:

Томат проваріть, перебийте блендером, розлийте по формах

Абрикосове пюре:

Абрикос почистьте від кісточок, проваріть. Цукор додайте за смаком. Перебийте блендером і заморозьте

Заморожена зелень в оливковій олії:

Будь-яку зелень наріжте, змішайте з олією, заморозьте у формах для льоду

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