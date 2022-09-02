Як приготувати найсмачніше лечо на зиму: 5 секретів, які покращать страву у 100 разів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Декілька порад, які зроблять цю страву неперевершеною
Лечо — чудова овочева закуска на зиму, яку люблять багато українців. А взагалі, це традиційна угорська закуска, яка вже давно стала у нас чудовим доповненням до зимового раціону.
У кожної господині свій рецепт і свої секрети приготування овочевого лечо. "Телеграф" публікує декілька порад, які зроблять цю страву неперевершеною.
Як приготувати смачне лечо на зиму
- Беріть для приготування лечо тільки стиглі й якісні помідори.
- Не варто занадто довго варити лечо. Перець має залишатися трішки жорстким.
- Ідеально поєднуються с помідорами і болгарським перцем такі трави: петрушка, базилік, кінза, майоран і чебрець. І краще, якщо буде саме сушена зелень. Класти її треба разом із перцем. Якщо ж будете робити зі свіжими травами, то відправляйте їх до каструлі за 5 хвилин до готовності лечо і тоді ж вливайте оцет.
- Помідори повинні бути м’ясистими. Перець можна брати і зелений тонкостінний, це додасть пікантності.
- В традиційному рецепті угорського лечо обов'язково присутні 3 продукти — помідори, болгарський перець і ріпчаста цибуля. Але насправді без цибулі цілком можна обійтися.
Раніше "Телеграф" розповідав, як приготувати кабачково-баклажанну ікру на зиму.