Як приготувати найсмачніше лечо на зиму: 5 секретів, які покращать страву у 100 разів

Декілька порад, які зроблять цю страву неперевершеною

Лечо — чудова овочева закуска на зиму, яку люблять багато українців. А взагалі, це традиційна угорська закуска, яка вже давно стала у нас чудовим доповненням до зимового раціону.

У кожної господині свій рецепт і свої секрети приготування овочевого лечо. "Телеграф" публікує декілька порад, які зроблять цю страву неперевершеною.

Як приготувати смачне лечо на зиму

Беріть для приготування лечо тільки стиглі й якісні помідори. Не варто занадто довго варити лечо. Перець має залишатися трішки жорстким. Ідеально поєднуються с помідорами і болгарським перцем такі трави: петрушка, базилік, кінза, майоран і чебрець. І краще, якщо буде саме сушена зелень. Класти її треба разом із перцем. Якщо ж будете робити зі свіжими травами, то відправляйте їх до каструлі за 5 хвилин до готовності лечо і тоді ж вливайте оцет. Помідори повинні бути м’ясистими. Перець можна брати і зелений тонкостінний, це додасть пікантності. В традиційному рецепті угорського лечо обов'язково присутні 3 продукти — помідори, болгарський перець і ріпчаста цибуля. Але насправді без цибулі цілком можна обійтися.

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