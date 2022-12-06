Самый простой рецепт маринованных шампиньонов: можно есть уже через шесть часов (видео)

Салат с такими грибами получится изумительным

Многие наши любимые продукты можно не покупать в магазине, а приготовить самим. Даже если идет речь об ингредиентах для праздничного стола. Дома легко приготовить хоть вкусные шпроты, хоть изумительные маринованные грибы.

Рецепт маринованных шампиньонов, которые подходят для длительного хранения, публикует кулинарный канал "Смаколик юа" в Youtube. Такие грибы можно употреблять уже спустя шесть часов после маринования. Если же хотите отведать их позже, то храните в стерилизованных банках в холодильнике.

Список ингредиентов:

1 кг грибов (шампиньонов)

Вода

1 ч. л. лимонной кислоты

1 ч. л сахара

1 ст. л. соли

0.5 ч. л. зерен кориандра

2 шт. гвоздики

1 лавровый лист

3 шт. ароматного перца

5 шт. черного перца

40 мл уксуса

Способ приготовления:

Отварить грибы в 1,5 л кипящей воды, добавив туда лимонную кислоту. Варить под крышкой на среднем огне на протяжении пяти минут. Снять с огня и отбросить грибы на дуршлаг. Готовим маринад. Добавьте к 0,5 л воды соль, сахар, лавровый лист, зерна кориандра, перец разных видов, гвоздику. Когда маринад закипит, добавить уксус и снять с огня. Закладываем грибы в стерилизованные банки. Заливаем грибы горячим маринадом и закручиваем стерилизованными крышками.

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