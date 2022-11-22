Не хуже, чем из магазина: как приготовить домашние шпроты вкусно и быстро (видео)

Вы можете легко приготовить шпроты в масле своими руками

На зиму желательно сделать разные заготовки не только из мяса, а и из рыбы, чтобы ваш рацион точно был сбалансированным и полноценным. К примеру, достаточно просто готовятся рыбные консервы. В домашних условиях можно сделать и шпроты – отличный ингредиент для бутербродов и закусок на праздничный стол.

Рецептом домашних шпротов поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Рыба получается такой же (а то и вкуснее), чем из банки, купленной в супермаркете. Для приготовления нужны самые доступные продукты.

Шпроты в домашних условиях: простой рецепт

Ингредиенты:

700 г рыбы (салаки)

Для заливки:

0,5 л воды

1 ч. л. соли

2 ст. л. черного чая (без ароматизаторов)

полная горсть луковой шелухи

7 горошин черного перца

3 горошины душистого перца

2 лавровых листа

стакан растительного масла (250 мл)

Способ приготовления:

Почищенную рыбу плотно накладываем в кастрюлю. Варим заливку пару минут, процеживаем и заливаем рыбу. Сверху наливаем растительное масло. Варим при самом маленьком кипении 3 часа под крышкой. Оставляем настаиваться в течение ночи. Рыбу перекладываем в чистые банки и заливаем маринадом. Храним в холодильнике.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованной рыбы, которая подойдет к любому гарниру. А также мы писали, как закрыть на зиму сытную закрутку – готовый обед или ужин из банки.