Укр

Не хуже, чем из магазина: как приготовить домашние шпроты вкусно и быстро (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Шпроты - ингредиент для вкусных закусок
Шпроты - ингредиент для вкусных закусок. Фото kartinkin.net

Вы можете легко приготовить шпроты в масле своими руками

На зиму желательно сделать разные заготовки не только из мяса, а и из рыбы, чтобы ваш рацион точно был сбалансированным и полноценным. К примеру, достаточно просто готовятся рыбные консервы. В домашних условиях можно сделать и шпроты – отличный ингредиент для бутербродов и закусок на праздничный стол.

Рецептом домашних шпротов поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Рыба получается такой же (а то и вкуснее), чем из банки, купленной в супермаркете. Для приготовления нужны самые доступные продукты.

Шпроты в домашних условиях: простой рецепт

Ингредиенты:

  • 700 г рыбы (салаки)

Для заливки:

  • 0,5 л воды
  • 1 ч. л. соли
  • 2 ст. л. черного чая (без ароматизаторов)
  • полная горсть луковой шелухи
  • 7 горошин черного перца
  • 3 горошины душистого перца
  • 2 лавровых листа
  • стакан растительного масла (250 мл)

Способ приготовления:

  1. Почищенную рыбу плотно накладываем в кастрюлю.
  2. Варим заливку пару минут, процеживаем и заливаем рыбу.
  3. Сверху наливаем растительное масло.
  4. Варим при самом маленьком кипении 3 часа под крышкой.
  5. Оставляем настаиваться в течение ночи.
  6. Рыбу перекладываем в чистые банки и заливаем маринадом.
  7. Храним в холодильнике.

Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованной рыбы, которая подойдет к любому гарниру. А также мы писали, как закрыть на зиму сытную закрутку – готовый обед или ужин из банки.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Шпроты