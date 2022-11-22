Не хуже, чем из магазина: как приготовить домашние шпроты вкусно и быстро (видео)
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Вы можете легко приготовить шпроты в масле своими руками
На зиму желательно сделать разные заготовки не только из мяса, а и из рыбы, чтобы ваш рацион точно был сбалансированным и полноценным. К примеру, достаточно просто готовятся рыбные консервы. В домашних условиях можно сделать и шпроты – отличный ингредиент для бутербродов и закусок на праздничный стол.
Рецептом домашних шпротов поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Рыба получается такой же (а то и вкуснее), чем из банки, купленной в супермаркете. Для приготовления нужны самые доступные продукты.
Шпроты в домашних условиях: простой рецепт
Ингредиенты:
- 700 г рыбы (салаки)
Для заливки:
- 0,5 л воды
- 1 ч. л. соли
- 2 ст. л. черного чая (без ароматизаторов)
- полная горсть луковой шелухи
- 7 горошин черного перца
- 3 горошины душистого перца
- 2 лавровых листа
- стакан растительного масла (250 мл)
Способ приготовления:
- Почищенную рыбу плотно накладываем в кастрюлю.
- Варим заливку пару минут, процеживаем и заливаем рыбу.
- Сверху наливаем растительное масло.
- Варим при самом маленьком кипении 3 часа под крышкой.
- Оставляем настаиваться в течение ночи.
- Рыбу перекладываем в чистые банки и заливаем маринадом.
- Храним в холодильнике.
Ранее "Телеграф" делился рецептом маринованной рыбы, которая подойдет к любому гарниру. А также мы писали, как закрыть на зиму сытную закрутку – готовый обед или ужин из банки.