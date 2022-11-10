Вкуснейшая сытная заготовка на зиму: как приготовить рыбные консервы (видео)
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Такую рыбу можно будет подать даже к праздничному столу
К сезону холодов можно приготовить не только традиционную мясную тушенку, а и рыбные консервы. Сделанные своими руками в домашних условиях они получаются намного вкуснее и полезнее, чем магазинные продукты.
Рецептом консервированной рыбы делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Толстолобик в масле получается очень вкусным, сытным и ароматным, хотя готовится достаточно просто и не требует специфических ингредиентов.
Рецепт рыбной консервы
Ингредиенты:
- Рыба (толстолобик)
- Соль
- Растительное масло
- Лавровый лист
- Вода
- Душистый перец
- Черный перец
Способ приготовления:
- Тушку толстолоба чистим, снимаем внутри черную пленку и нарезаем на куски.
- Замачиваем в прохладной воде на пару часов.
- Голову, хвост и плавники заливаем водой (вода должна лишь немного покрыть рыбу), добавляем специи: лавровый лист, 5 горошин черного перца и 2-3 горошины душистого перца.
- Варим до готовности. Важно для заливки приготовить именно такой бульон, потому что тогда тушенка хорошо застынет, образуется студень и рыба будет вкуснее.
- Порционные кусочки рыбы накладываем в чистые 0,5-литровые банки. В банку кладем примерно 400-450 г рыбы, добавляем специи: 1 чайную ложку соли (10 г), 10 горошин черного перца, 2 горошины душистого перца, кусок лаврового листа, 4 столовые ложки растительного масла.
- Заливаем банки рыбным бульоном.
- Стерилизуем в кастрюле с водой 6-7 часов при малейшем кипении.
- Закатываем.
Ранее "Телеграф" делился рецептом заготовки мяса на зиму по-деревенски.