Вкуснейшая сытная заготовка на зиму: как приготовить рыбные консервы (видео)

Такую рыбу можно будет подать даже к праздничному столу

К сезону холодов можно приготовить не только традиционную мясную тушенку, а и рыбные консервы. Сделанные своими руками в домашних условиях они получаются намного вкуснее и полезнее, чем магазинные продукты.

Рецептом консервированной рыбы делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Толстолобик в масле получается очень вкусным, сытным и ароматным, хотя готовится достаточно просто и не требует специфических ингредиентов.

Рецепт рыбной консервы

Ингредиенты:

Рыба (толстолобик)

Соль

Растительное масло

Лавровый лист

Вода

Душистый перец

Черный перец

Способ приготовления:

Тушку толстолоба чистим, снимаем внутри черную пленку и нарезаем на куски. Замачиваем в прохладной воде на пару часов. Голову, хвост и плавники заливаем водой (вода должна лишь немного покрыть рыбу), добавляем специи: лавровый лист, 5 горошин черного перца и 2-3 горошины душистого перца. Варим до готовности. Важно для заливки приготовить именно такой бульон, потому что тогда тушенка хорошо застынет, образуется студень и рыба будет вкуснее. Порционные кусочки рыбы накладываем в чистые 0,5-литровые банки. В банку кладем примерно 400-450 г рыбы, добавляем специи: 1 чайную ложку соли (10 г), 10 горошин черного перца, 2 горошины душистого перца, кусок лаврового листа, 4 столовые ложки растительного масла. Заливаем банки рыбным бульоном. Стерилизуем в кастрюле с водой 6-7 часов при малейшем кипении. Закатываем.

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