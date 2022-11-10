Укр

Вкуснейшая сытная заготовка на зиму: как приготовить рыбные консервы (видео)

Автор
Таисия Ерохина Таисия Ерохина
Дата публикации
Читати українською
Автор
Рыбные консервы – обязательная закрутка на зиму Новость обновлена 10 ноября 2022, 17:07
Рыбные консервы – обязательная закрутка на зиму. Фото botanichka.ru

Такую рыбу можно будет подать даже к праздничному столу

К сезону холодов можно приготовить не только традиционную мясную тушенку, а и рыбные консервы. Сделанные своими руками в домашних условиях они получаются намного вкуснее и полезнее, чем магазинные продукты.

Рецептом консервированной рыбы делится кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Толстолобик в масле получается очень вкусным, сытным и ароматным, хотя готовится достаточно просто и не требует специфических ингредиентов.

Рецепт рыбной консервы

Ингредиенты:

  • Рыба (толстолобик)
  • Соль
  • Растительное масло
  • Лавровый лист
  • Вода
  • Душистый перец
  • Черный перец

Способ приготовления:

  1. Тушку толстолоба чистим, снимаем внутри черную пленку и нарезаем на куски.
  2. Замачиваем в прохладной воде на пару часов.
  3. Голову, хвост и плавники заливаем водой (вода должна лишь немного покрыть рыбу), добавляем специи: лавровый лист, 5 горошин черного перца и 2-3 горошины душистого перца.
  4. Варим до готовности. Важно для заливки приготовить именно такой бульон, потому что тогда тушенка хорошо застынет, образуется студень и рыба будет вкуснее.
  5. Порционные кусочки рыбы накладываем в чистые 0,5-литровые банки. В банку кладем примерно 400-450 г рыбы, добавляем специи: 1 чайную ложку соли (10 г), 10 горошин черного перца, 2 горошины душистого перца, кусок лаврового листа, 4 столовые ложки растительного масла.
  6. Заливаем банки рыбным бульоном.
  7. Стерилизуем в кастрюле с водой 6-7 часов при малейшем кипении.
  8. Закатываем.

Ранее "Телеграф" делился рецептом заготовки мяса на зиму по-деревенски.

Теги:
#Рецепт #Рыба #Консервация