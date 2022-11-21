Готовый обед из банки: как без лишних хлопот закрыть сытную закрутку на зиму (видео)

Такая закрутка может служить полноценным приемом пищи

На зиму можно не только готовить отдельно традиционную тушенку или маринованные овощи, а и сделать заготовку-микс. Закрутка из риса и печени может быть готовым обедом или ужином, что очень удобно в холодное время года.

Рецептом рисовой каши с печенью поделился кулинарный канал "Моє подвір'я" в Youtube. Закрутка готовится достаточно просто, а получается вкусной и сытной. Количество ингредиентов можно варьировать в зависимости от объема тары.

Ингредиенты:

Рис

Печень (куриная, утиная или кроличья)

Лук

Морковь

Растительное масло

Соль

Лавровый лист

Душистый и черный перец горошком

Способ приготовления:

500 г риса промываем пару раз и заливаем водой на ночь. 500 г печени вымачиваем в холодной воде. Для зажарки нарезаем 150 г лука, натираем 50 г моркови, добавляем 50 мл растительного масла и тушим под крышкой на маленьком огне. Печень выкладываем на дуршлаг, чтобы вышла вся лишняя влага. На сковородку льем немного масла и обжариваем печень с обеих сторон примерно 1 минуту. Выкладываем на дуршлаг или же на бумажное полотенце. После каждого прожаривания сковороду обязательно моем и вытираем. Каждую порцию печени жарим на свежем масле. В пол-литровую банку кладем: кусок лаврового листа, 1 горошину душистого перца, 5-7 горошин черного перца, подготовленную печень. С риса сливаем воду и вымешиваем с зажаркой. Накладываем в банки, не уплотняя, оставляем вверху банок 2 см свободного места, потому что рис сильно разваривается. В каждую банку добавляем неполную чайную ложку (5 г) соли и заливаем водой, оставляя 1 см свободного места. Закатываем крышками и готовим в автоклаве 20 минут при температуре 105 градусов. В кастрюле с водой или в духовке стерилизуем 5,5 часов. Крышки закатываем после стерилизации.

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