Витаминные вкусности на зиму: простейший рецепт консервированного винограда

Готовьте сразу несколько баночек — вкус изумительный

Пока виноград еще есть в продаже, и цена на него еще не совсем "золотая", любители посмаковать этой ягодой могут еще успеть приготовить несколько закруток на зиму. К примеру, это может быть домашнее виноградное вино или виноградный джем без загустителей, или же целые консервированные ягоды в банке. Именно о таком рецепте мы и хотим вам сегодня рассказать.

О предельно простом рецепте заготовки, позволяющей максимально сохранить вкус ягод, рассказывает Ukr.Media. Поспешите приготовить такой "десерт", чтобы в зимние холода на немного вернуться в теплое лето.

Консервированный виноград: как приготовить

Приготовьте чистые банки с крышками. Виноград помойте и отсоедините ягоды от кисти.

Наполните банки до верха и залейте обычной водой. Стоит отметить, что по желанию можно использовать виноград нескольких сортов.

В каждую банку положите по 1 столовой ложке сахара, а затем закрутите крышки.

Установите банки в широкую кастрюлю вверх дном (на дно положите кухонное полотенце), залейте все водой и поставьте на плиту для стерилизации. После того как вода закипит, засеките 5 минут и выключите плиту.

Не вынимая банки из кастрюли, дайте содержимому полностью остыть. А после можно убирать консервацию на хранение в подвал или погреб.

Ранее "Телеграф" делился рецептом яблочно-арбузного джема. Его можно использовать в качестве начинки для различной выпечки.