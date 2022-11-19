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Витаминные вкусности на зиму: простейший рецепт консервированного винограда

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Как вкусно заготовить виноград на зиму
Как вкусно заготовить виноград на зиму. Фото pexels.com

Готовьте сразу несколько баночек — вкус изумительный

Пока виноград еще есть в продаже, и цена на него еще не совсем "золотая", любители посмаковать этой ягодой могут еще успеть приготовить несколько закруток на зиму. К примеру, это может быть домашнее виноградное вино или виноградный джем без загустителей, или же целые консервированные ягоды в банке. Именно о таком рецепте мы и хотим вам сегодня рассказать.

О предельно простом рецепте заготовки, позволяющей максимально сохранить вкус ягод, рассказывает Ukr.Media. Поспешите приготовить такой "десерт", чтобы в зимние холода на немного вернуться в теплое лето.

Консервированный виноград: как приготовить

  • Приготовьте чистые банки с крышками. Виноград помойте и отсоедините ягоды от кисти.
  • Наполните банки до верха и залейте обычной водой. Стоит отметить, что по желанию можно использовать виноград нескольких сортов.
  • В каждую банку положите по 1 столовой ложке сахара, а затем закрутите крышки.
  • Установите банки в широкую кастрюлю вверх дном (на дно положите кухонное полотенце), залейте все водой и поставьте на плиту для стерилизации. После того как вода закипит, засеките 5 минут и выключите плиту.
  • Не вынимая банки из кастрюли, дайте содержимому полностью остыть. А после можно убирать консервацию на хранение в подвал или погреб.

Ранее "Телеграф" делился рецептом яблочно-арбузного джема. Его можно использовать в качестве начинки для различной выпечки.

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#Виноград #Консервация